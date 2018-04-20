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Трамп заявил, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть


Компании / Нефть
  • #Президент США Дональд Трамп
    © AFP, Mandel Ngan

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

"Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего (в этом нет – ред.) и это не будет принято!", - написал Трамп в своем Twitter.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об искусственном завышении цен картелем, отметив что ни у ОПЕК, ни у участников сделки ОПЕК+ нет никакой цели по ценам на нефть.

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"У нас нет никакой цели по ценам на нефть, ни у ОПЕК, ни у стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в совместных усилиях по стабилизации рынка. И мы много раз уже об этом говорили, даже сегодня", - сказал Баркиндо журналистам после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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"Мы в ОПЕК позиционирует себя как друзья США, которые уделяют внимание их росту", - сказал он.

Баркиндо также добавил, что ОПЕК пригласила сланцевые компании США принять участие в традиционном семинаре-конференции организации, которая пройдет 20-21 июня в Вене.

Цена на нефть не может быть завышена искусственно, цены определяет рынок, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ответ на высказывания Трампа.

"Нет такой вещи, как искусственная цена", - цитирует аль-Фалиха издание The Wall Street Journal. "Цены определяет рынок", - добавил министр.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что не согласен с тем, что текущие цены на нефть искусственно завышены.

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