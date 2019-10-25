АФРИКА: ДОЛГИ И ПРОЕКТЫ

Главным событием уходящей недели в России стал прошедший в Сочи первый совместный саммит "Россия-Африка", в ходе которого были сделаны важные заявления и декларации о намерениях. Прежде всего, президент Владимир Путин, выступая на форуме, заявил, что Россия простила странам Африки долги на 20 млрд долларов. Власти пояснили, что речь идет о давних невозвратных долгах, и, списав их, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте. Эксперты наиболее перспективными направлениями для совместной работы считают добычу полезных ископаемых, прежде всего, энергоносителей, развитие инфраструктуры, военное сотрудничество, поставки продовольствия. Путин выразил надежду, что за 4-5 лет товарооборот со странами Африки может быть удвоен.

Еще одна тема, о которой шла речь в ходе форума – возобновление чартерного авиасообщения между РФ и курортами Египта. И российская, и египетская сторона заверяют, что работа ведется, и вскоре будут результаты, однако никаких конкретных дат и договоренностей озвучено не было. Среди прочих тем обсуждалось снятие оружейного эмбарго с Центральноафриканской республики и дополнительные поставки оружия в эту страну из РФ, борьба с изменениями климата и интеграция по принципиальным вопросам. На форуме было подписано свыше 50 соглашений на более чем 800 млрд рублей. Отдельно отмечалось подписание контрактов на поставку военной техники и строительство завода минудобрений в Анголе с участием "Уралхима".

ЦБ РФ ПОНИЗИЛ СТАВКУ

Банк России впервые почти за два года в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых. До этого в текущем году регулятор трижды снижал ставку на 0,25 п.п., последний раз в сентябре — до 7%, что является границей нейтрального диапазона и минимальным уровнем с апреля 2014 года. Последний раз Банк России снижал ставку на 0,5 п.п. в декабре 2017 года. ЦБ РФ продолжит оценивать целесообразность снижения ставки на одном из ближайших заседаний, говорится в релизе регулятора. Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ, прибавив 1-3 копейки к доллару и евро, поскольку именно такой шаг ожидало большинство аналитиков. По их оценке, в условиях ослабления инфляции и экономического роста именно снижение ставки было бы целесообразным.

Кроме этого, ЦБ РФ снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 3,2-3,7% с 4-4,5%, а в первом квартале 2020 года – до менее 3%. Вместе с тем, по итогам 2020 года показатель составит 3,4-4%. Прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2019 год понижен до 37 млрд долларов с 40 млрд долларов, на 2020 год — до 20 млрд долларов с 25 млрд долларов. Еще одно ожидаемое событие недели – сохранение базовой ставки ЕЦБ на нулевом уровне. Ставка по депозитам также сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Регулятор прогнозирует сохранение ставок на текущем или более низком уровне, пока прогноз по инфляции не приблизится к целевой отметке в 2%.

ВREXIT: ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ

Ситуация с выходом Британии из ЕС приближается к последнему на данный момент официальному "дню Х" – 31 октября, когда "развод" должен состояться по соглашению или без. Лондон ждет решения ЕС, который должен определиться, переносить ли срок Brexit. Британский премьер-министр Борис Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом закона и соответствующим голосованием коллег по парламенту. По его мнению, ЕС, скорее всего, продлит срок, поскольку никто не заинтересован в "разводе" по жесткому сценарию, могущему повлечь за собой неприятные последствия для экономик Британии и еврозоны. Встреча послов 27 стран ЕС по этому вопросу должна состояться в пятницу, однако на момент написания материала ее итоги еще не были известны.

Интрига тем временем сохраняется: в следующий понедельник Джонсон внесет в парламент предложение о проведении досрочных выборов, увязав их с необходимостью рассмотрения и принятия парламентом соглашения с ЕС о Brexit. При этом оппозиция говорила, что тоже готова к выборам, но приоритетом для нее является гарантия того, что Британия не выйдет из ЕС без соглашения. По мнению оппозиции, Джонсон может провести выборы, после которых создаст условия для выхода Британии из ЕС без соглашения, чего фактически и добивается со дня назначения премьером. Согласия по вопросам относительно сути самого соглашения, равно как и по досрочным выборам, в британской политической элите нет, и, по мнению экспертов, в ближайшее время не предвидится. Это дает основания считать, что ситуация с Brexit будет затянута на неопределенное время. Вместе с тем, вероятность "жесткого" сценария существенно снизилась, поскольку ЕС явно готов на уступки.

ПОЗИТИВ НА БИРЖАХ

В течение недели индекс Мосбиржи обновлял исторические максимумы. В понедельник он поднялся выше психологической отметки в 2800 пунктов, впервые с 19 сентября, а в четверг, накануне объявления решения ЦБ по ставке, закрылся на уровне 2877,05 пункта. Индекс РТС также демонстрировал рост. Это произошло на общем позитивном внешнем фоне и усилении аппетита инвесторов к риску. Так, был подтвержден прогресс в движении к торговому соглашению США и КНР, отмечался подъем нефтяных котировок, а опасения жесткого Brexit снижались. В лидерах роста традиционно оказались нефтедобывающие компании. Так, в четверг обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" к закрытию торгов поднялись в цене на 8,41%. Цена акций "Лукойла" обновила исторический максимум, поднявшись выше 6,1 тысячи рублей и закрепляясь на этом уровне. Также среди лидеров роста — акции Polymetal, "Газпрома", компании "Энел Россия" и "Яндекса".

Особой историей стал неожиданный резкий рост акций "Сургутнефтегаза", которые аномально росли три дня подряд. Согласно данным торгов, в пятницу обыкновенные акции компании поднимались на 10,3%, до 48 рублей — максимума с весны 2006 года, привилегированные — на 3%, до 40,67 рубля. В результате роста акций "Сургутнефтегаз" превзошел "Газпром нефть" по капитализации, заняв седьмое место среди российских торгуемых эмитентов с результатом более 2 триллионов рублей. Мосбиржа повысила верхнюю границу ценового коридора акций компании. Эксперты не видят существенных причин для такого роста, но высказывают предположения, что он может быть связан с готовящимся расширением производства, о котором пока не было объявлено публично.

РОССИЯ ВЫРОСЛА В DOING BUSINESS

Как стало известно, Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31-й строчки. В сообщении Всемирного банка отмечается, что за прошедший год Россия осуществила три реформы, включая ускорение процесса получения электроэнергии и упрощение соблюдения налоговых требований. Также была усилена и защита прав миноритарных инвесторов в результате повышения требований к корпоративной прозрачности. Два года назад Россия занимала 40-е место в Doing Business, а семь лет назад она занимала 120-е место. Власти РФ назвали этот успех ожидаемым, но подчеркнули, что главное не место в рейтинге, а реальные улучшения для бизнеса.

В Европе признают эти улучшения, прежде всего, с точки зрении устранения ряда тарифных, бюрократических барьеров, а также упрощения процедуры регистрации нового бизнеса, но отмечают, что росту инвестиций мешают санкции, введенные за последние 2,5 года. Риск-менеджеры европейских компаний оценивают Россию сейчас совсем по-другому. И главный вопрос неуверенности связан с политикой США, которая очень плохо предсказуема, указали в Ассоциации европейского бизнеса. Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку за собой сохранил Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сменив Данию, которая теперь занимает четвертую строку рейтинга.

КВАНТОВЫЙ ПРОРЫВ GOOGLE

Американская компания Google создала первый в мире компьютер на основе квантовых технологий. Как сообщили ее разработчики, новое устройство уже выполнило ряд расчетов, которые находятся за пределами практических возможностей "обычных" компьютеров. Так, принадлежащий компании Google 54-кубитный процессор Sycamore смог за 200 секунд решить задачу, которая должна занять у современных суперкомпьютеров не менее 10 тысяч лет расчетов. В свою очередь, американская корпорация IBM — основной конкурент Google в области квантовых технологий — уже заявляла о том, что задачу, решение которой иллюстрирует превосходство процессора Sycamore, можно решить за 2,5 дня при помощи классических технологий.

Тем не менее, эксперты в целом признают перспективность технологии и указывают, что объявление Google – шаг вперед в ее развитии, хотя и может быть несколько преждевременным. Но они напоминают, что квантовые технологии с еще самих теоретических описаний считались прорывными и одновременно очень затратными. Сейчас многие моменты квантовой теории уже не только подтверждены, но и воплощаются в реально достижимые полезные продукты. Однако они по-прежнему остаются не массовым явлением. При сегодняшней стоимости подобных устройств да и вообще квантовых технологий их просто никто не купит. В ближайшей перспективе заинтересоваться их использованием могут B2B и B2G сегменты – с них, возможно, и начнется широкое распространение новинки.

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ

МВД РФ в четверг сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства "Национальная служба взыскания" (НСВ) из Волгограда, который действовал под псевдонимом "Антон 2131". Меру пресечения для него суд Волгограда изберет в пятницу. Следом Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с этим агентством в связи с задержанием сотрудника. В ближайшее время банк проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами – подрядчиками.

В НСВ, в свою очередь, заявили, что проводят собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков и в следственных действиях служба не участвовала. Позже коллектор подтвердил факт кражи своим сотрудником данных Сбербанка. Злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей, сообщили в агентстве. При этом никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента, заверили в нем. НСВ принес извинения партнеру и его клиентам в связи со сложившейся ситуацией.