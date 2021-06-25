МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В переговорах о возобновлении "ядерной сделки" в Вене наступил перерыв. Глава администрации бывшего президента Исламской Республики Махмуд Ваези заявил о согласии США отменить санкции, введенные против Ирана администрацией Дональда Трампа. Госдепартамент США опроверг это заявление. Теперь участники рынка опасаются, что после отмены санкций Иран резко увеличит экспорт нефти, что может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке. В Иране ожидают снятия более тысячи американских санкций

ВЫДАЛИ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Госдепартамент США опроверг заявления иранских официальных лиц о согласии администрации Джо Байдена отменить все санкции против Ирана в обмен на "ядерную сделку": окончательное соглашение еще не достигнуто.

"Во время обсуждения вопросов такой сложности участники переговоров пытаются включить в проект текста (соглашения — прим. ред.) все основные вопросы, но повторяю: если не договорились обо всем, значит не договорились ни о чем", — заявил официальный представитель Госдепа агентству Reuters.

Ранее это же агентство со ссылкой на Ваези сообщило, что США согласились отменить все наложенные на Иран санкции, а также исключить из "черного списка" иранских высокопоставленных чиновников.

"Стороны достигли соглашения об отмене всех санкций, которые были наложены Трампом на морских переводчиков, нефтяные и страховые компаний", — заявил Ваези. Новак дал оценку возврату нефти Ирана на мировой рынок

По его словам, "порядка 1040 санкций времен Трампа будут отменены", а также будет достигнута договоренность об исключении из американского "черного списка" лиц, входящих в "ближний круг верховного лидера Ирана".

Однако из сообщений других участников следует, что окончательное соглашение о новой "ядерной сделке" между Тегераном и Вашингтоном пока не достигнуто.

Горячая новость от Reuters поступила после того, как власти США заблокировали три десятка иранских веб-сайтов, о чем сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на Департамент Юстиции США. В сообщении Bloomberg говорится, что Департамент Юстиции был вынужден принять меры против иранских сайтов в ответ на "наглые попытки" Тегерана дезинформировать и ввести в заблуждение американцев.

В свою очередь официальные лица Ирана заявили, что подобная реакция американских властей является "деструктивной" во время проведения переговоров о возобновлении "ядерной сделки". Ожидания быстрого восстановления добычи нефти в Иране могут снизить цены

"Мы используем все законные международные средства, чтобы ошибочные действия США были осуждены… Это выглядит деструктивным в то время, когда ведутся переговоры, на которых обсуждается "ядерная сделка", — приводит слова Ваези агентство Франс-Пресс.

Кроме того, прогрессу переговоров между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении "ядерной сделки" препятствует уверенная победа на президентских выборах в Иране Ибрахима Раиси — политика с крайне консервативными антизападными взглядами.

Стабильность на рынке нефти во многом зависит от исхода американо-иранских переговоров в Вене.

ИРАН НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ И ДОБЫЧУ

Тем временем Иран готовится к возвращению на международные нефтяные рынки. В конце прошлого месяца некоторые западные агентства сообщили о 69 млн баррелях нефти, находящейся в иранских плавучих хранилищах. Иран: снятие части санкций не связано с переговорами по ядерной сделке

Участники рынка опасаются, что сразу после отмены санкций огромный объем иранской нефти поступит на мировой рынок. Это может дестабилизировать ситуацию на рынке энергоносителей.

Западные эксперты считают, что в случае отмены американских санкций Иран способен нарастить добычу до конца этого года: прирост может составить от 500 тысяч до 1 млн барр./сут.

В конце мая министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане заявил, что после отмены санкций целью Исламской республики должно стать увеличение добычи нефти до 6,5 млн барр./сут.

"Высшим приоритетом для следующего иранского правительства должно стать наращивание добычи нефти до 6,5 млн барр./сут.", — сказал Зангане во время встречи с представителями СМИ. Ловушка для рубля. Что будет с российской экономикой при нефти по $100

Сейчас Иран добывает около 2,5 млн барр./сут. — значительно меньше, чем позволяет потенциал этой сраны. По размеру доказанных запасов нефти Иран занимает второе место в ОПЕК, уступая только Саудовской Аравии.

В 1970-е годы, когда власть принадлежала шаху Мохаммеду Резе Пехлеви, в Иране добывалось 6,5 млн барр./сут. В 1977 году добыча достигла рекордного уровня — 7 млн барр./сут. При шахе добычу нефти осуществлял консорциум ведущих западных нефтяных компаний, включая британскую ВР. В результате исламской революции 1979 года шах был свергнут, к власти пришли клерикалы во главе с аятоллой Хомейни, а западные нефтяные компании были изгнаны из страны.

По словам Зангезане, Тегерана сможет без труда реализовать дополнительные объемы нефти. С начала 2021 года страна сумела увеличить поставки нефти за рубеж вопреки санкциям США. Часто поставки осуществляются тайно без указания конечного покупателя. Сейчас основным партнером Ирана на нефтяном рынке является Китай, но о намерениях возобновить импорт иранской нефти сразу после отмены санкций заявили индийские нефтеперерабатывающие заводы — государственные и частные. Вместо скважин роют яму. Когда нефть взлетит до 100 долларов

Индия — третий крупнейший импортер нефти в мире. В Нью-Дели уверены, что нефть и газ являются основным стимулом для развития индийско-иранского экономического сотрудничества. Посол Ирана в Нью-Дели недавно предложил Индии использовать иранский порт Джаск для хранения своих стратегических запасов нефти. Благодаря удобному расположению — этот порт расположен в Оманском заливе, восточнее Ормузского залива — Джаск в ближайшие годы может стать крупнейшим терминалом Ирана для экспорта нефти и нефтепродуктов.

На этой неделе агентство Shana сообщило, что благодаря разработке новых горизонтов Иранская офшорная нефтяная компания (IOOC) намерена значительно увеличить добычу на гигантском месторождении Абуззар в Персидском заливе.

Страны ОПЕК+ вынуждены учитывать возможности Ирана быстро нарастить поставки нефти после отмены санкций. Аналитики полагают, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в августе, но всего на 500 тыс. барр./сут., чтобы сохранить стабильность на нефтяном рынке.