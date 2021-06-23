МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ должен быть осторожным, принимая решения по добыче нефти, но альянс при этом не должен бездействовать, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман во время конференции, организованной Bank of America Corp. ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти

"Мы должны быть осторожными. Но осторожность не означает, что нам не нужно ничего делать. Это означает, что мы должны гарантировать, что не делаем ошибок тут или там", — приводит агентство Блумберг слова министра.

Он добавил, что нефтяной рынок еще не вышел "из депрессивного состояния", вызванного пандемией коронавируса. По его мнению, ОПЕК+ еще не может сбрасывать со счетов вероятность возвращения роста заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, министр отметил, что мировые запасы нефти снижаются и ожидания по спросу во второй половине текущего года и в 2022 году улучшаются. При этом он уточнил, что есть вероятность возобновления добычи нефти из Ирана и Венесуэлы, что также, по его словам, следует учитывать ОПЕК+.

Министр также сказал, что остается неясным, был ли недавний рост цен на нефть связан со спросом и предложением или же с "чрезмерно оптимистичными ожиданиями и траекториями". Стоимость нефти марки Brent накануне превысила отметку в 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года.

В то же время, бен Сальман заявил, что ОПЕК+ играет роль в сдерживании инфляции. "Мы также играем роль в обуздании и сдерживании инфляции, следя за тем, чтобы рынок не вышел из-под контроля", — приводит агентство слова министра.

Заседание ОПЕК+ пройдет 1 июля. По данным СМИ, альянс планирует обсудить увеличение добычи нефти.