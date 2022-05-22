МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Цифровая валюта вряд ли сможет стать полноценной заменой доллара, как и любой другой фиатной валюты. Скорее всего, эти сегменты будут развиваться параллельно, дополняя друг друга, как следствие, структура мировой финансовой системы существенно изменится, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

ЧТО СТОИТ ЗА "ЦИФРОЙ"

Цифровую валюту нельзя путать с виртуальной, которая используется для приобретения тех или иных активов в компьютерной игре. "Это самостоятельный платежный инструмент, который прочно закрепился как на мировом, так и на российском финансовом рынке", — пояснил агентству юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков. По его словам, если ранее инвестициями в цифровую валюту занимались исключительно предприниматели, профессиональные инвесторы и другие обеспеченные социальные группы, то сейчас свои денежные средства вкладывают уже и те, кто с инвестированием напрямую не связан — рядовые граждане и компании. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

На сегодняшний день несколько стран выпустили свои национальные цифровые валюты — Эквадор, Китай, Сенегал, Сингапур, Тунис. Аналогичные планы озвучили Эстония, Япония, Палестина, Швеция. Так или иначе, более половины Центробанков разных стран мира заявляли либо о разработке цифровой валюты, либо об экспериментах в этой области.

Большинство экспертов сходятся на том, что лидером в этом направлении сейчас является Китай.

"Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 миллионов человек, или десятую часть населения КНР", — подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

С ними согласен IT-эксперт, специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов: "Цифровые валюты сейчас тестируют разные страны, но Китай пока что ушел дальше всех". По его словам, приложение для расчетов в цифровом юане доступно китайцам из 23 городов (в них проживает около 20% населения страны). Цифровой юань составляет часть денежной массы, когда китаец пополняет свой цифровой кошелек с банковского счета, происходит, по сути, выдача виртуального кэша из виртуального банкомата.

В России в последнее время часто говорят о цифровом рубле, но валютой в полном смысле его назвать нельзя — скорее платежной системой или новой цифровой инфраструктурой или "третьей формой валюты" в дополнение к наличным и электронным формам. Цифровой рубль является обязательством Центробанка России, реализуется посредством цифровых технологий и не имеет никакого отношения к "криптовалютам", заверила руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина.

Эмиссией цифрового рубля будет заниматься Банк России: ожидается, что он повысит прозрачность действий ЦБ и значительно упростит жизнь регуляторам из-за простоты отслеживания транзакций. С другой стороны, это может привести к ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов добавляет: "Цифровой рубль в 2022 будет находиться в стадии тестирования, и весьма вероятно начало использования для широких групп населения и компаний в 2023".

ЭТО НЕ КРИПТА

Есть принципиальное различие между цифровыми валютами и криптовалютой. "Криптовалюты в большинстве своем — это аналоги ценных бумаг, проектов, находящихся на самой начальной стадии развития и не генерирующих прибыль. То есть называть их "валютами" некорректно. Исключением является разве что биткоин (и пара его копий), но и он полностью повторяет динамику акций США", — пояснил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

По его словам, в странах вроде Венесуэлы люди неофициально пользуются "стейблкоинами" — "криптой", чья стоимость привязана к доллару (USDT, USDC, BUSD). И все потому, что нацвалюта страны страдает от сильной волатильности. Но серьезные операции в стейблкоинах не совершаются, так как эмитенты могут в любой момент заблокировать средства на кошельках. Дело в том, что наиболее надежные эмитенты стейблкоинов, которые имеют лицензии и достаточно большой бизнес, готовы максимально сотрудничать с крупными центробанкам и блокировать все нежелательные транзакции. "Совершенно очевидно, что пользоваться криптовалютой для расчетов готово крайне небольшое количество людей", — считает Хомский.

Даже в небольших странах, которые управляются диктаторами-энтузиастами (например, в Сальвадоре), заставить людей перейти на криптовалюту оказалось невозможно: за все время эксперимента государственным криптокошельком воспользовалось лишь 10% населения, да и то большая часть из них переводили доллары, а не биткоин.

Причины, по мнению эксперта, просты: криптовалюта — волатильна и непредсказуема, вследствие чего крупные сделки с ее помощью проводить не будут, так как есть более подходящие твердые валюты. "Ровно по этой же причине никто не расплачивается акциями технологических компаний: хотя даже в этом случае шансов найти желающих принять их к оплате все же больше, так как это реальный бизнес, а не что-то абстрактное", — убежден Холмский. Эксперты назвали нюанс, мешающий цифровой валюте стать "новым долларом"

Кроме того, сама идея криптовалют предполагает децентрализацию для пользователей: это платежный инструмент, не зависящий ни от государства и не привязанный ни к какой экономике, стране, политике. Это несет много рисков как для пользователей, так и для регулирующих органов, что стало причиной пристального внимания к криптовалюте и даже запрета на сделки с ней в ряде стран.

УХОД ОТ ДОЛЛАРА

Цифровая валюта, бесспорно, более стабильна, контролируется государством и регуляторами. Это — валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице центрального банка. Поэтому нельзя говорить, что она однозначно потеснит доллар на пьедестале "платежного средства №1 в мире". Представители центробанков стран, занимающихся ее подготовкой, в этом плане высказываются весьма аккуратно. Так, бывший глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань, по словам Шеповалова, сказал, что цифровой юань предназначен для обычных расчетов (отдать долг другу, оплатить товар в магазине и т. д.) и не является заменой доллару США.

Шибанов напомнил, что доллар по-прежнему является ключевым видом валюты как для привлечения международного капитала, так и для международных резервов Центральных банков, а также для международных финансовых рынков. Поэтому мгновенный переход от доллара к другим валютам, включая цифровые, сложно представить.

"Уменьшение влияния доллара будет происходит постепенно. Переход от доллароцентричной системы, вероятно, займет от нескольких лет до десяти лет. Можно ожидать, что существенно возрастёт глобальная роль юаня и региональных валют, таких как российский рубль, индийская рупия", — рассуждает Васильев.

Цифровые валюты Центральных банков, по его мнению, вероятно, приведут к значительному изменению современной финансовой системы, основанной на долларе. Помимо ускорения и удешевления финансовых транзакций цифровые валюты позволяют упростить переход странам на торговлю в национальных валютах и снизить свою зависимость от США.

Иной точки зрения придерживается директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. По его словам, почти все страны объявили о пилотных проектах с цифровыми валютами, но к закату доллара или других фиатных валют это не приведет. "Как не привел отказ привязки валют к золоту, к закату золота", — считает эксперт.

"Это будет еще одна государственная расчетная единица, которую еще нужно наделить достаточным объемом полезных качеств для реального применения. "Печатать" цифровые валюты выгоднее, чем фиатные, а вот транзакционные издержки на поддержание системы придется брать на себя государству", — убежден Тузов. Как и обеспечивать информационную безопасность — а в этой области еще немало проблем. Так что цифровым, по его мнению, фиатные валюты пока не превзойти.

В любом случае, создание цифровых валют будет также привязано к крупнейшим игрокам, как и сегодня, — убеждена юрист компании РКТ Елена Волчек. Ведь такие страны, как Китай или США, не могут допустить ослабления своего экономического влияния. Вероятно, мир поделится на цифровые зоны: рублевая, долларовая, арабская и зона юаня, заключила она.