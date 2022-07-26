МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза договорились совместно снижать спрос на газ на 15% к аналогичным уровням прошлого года — правда, с некоторыми ограничениями. Это происходит на фоне объявления "Газпрома" о плановом ремонте очередной турбины и, как следствие, сокращении объемов прокачки. На этом фоне цены на газ уже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов, и это не предел.

Страны-члены Евросоюза во вторник в ходе внеочередного совета министров энергетики достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ этой зимой на 15% в сравнении со средним потреблением за последние пять лет. Механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на газ, будет запускаться их общим решением. "А если взорвется?": Германия нашла опасную замену российскому газу

Соглашение также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения, которое будет активироваться решением Совета ЕС на основе предложения Еврокомиссии.

Основанием для предупреждения станет существенный риск серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, а также если пять или более государств-членов, объявивших предупреждение на национальном уровне, просят Комиссию это сделать.

Меры, с помощью которых страны будут сокращать спрос, останутся на их усмотрение. Цель — достичь 15-процентного сокращения — добровольная, но при определенных условиях, договоренности между странами ЕС и объявлении предупреждения она может стать обязательной.

Кроме того, ЕС договорился о возможности некоторых исключений и смягчения механизма обязательного снижения спроса на "голубое топливо", если это понадобится одному из участников. Отступления касаются балтийских стран и островных государств Евросоюза — Ирландии, Мальты и Кипра.

Страны, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению спроса на "голубое топливо" в полном объеме. Так, Италия, а, по данным СМИ, еще Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа лишь на 7% вместо 15%.

Соглашение носит временный характер, к маю 2023 года Еврокомиссия оценит последствия и возможность его продления. Санкции против тех, кто откажется снижать потребление газа, пока не обсуждались.

СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ

Опасения по поводу российского газового транзита в Европе в очередной раз обострились после того, как "Газпром" в понедельник информировал об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". После этого поставки по "Северному потоку" с 27 июля не превысят 33 миллионов кубометров в сутки. Это не более 20% мощности магистрали.

Страны ЕС оценили это решение как вызов, с которым они должны успешно справиться, заявил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Однако Россия настаивает на том, что ограничения обусловлены чисто техническими причинами. В настоящее время на "Северном потоке" работают две турбины из шести, и одна из них также должна направиться на регламентный ремонт. Турбина, которую ремонтировали в Канаде, пока не вернулась в Россию, более того, до сих пор непонятен ее статус, как и статус аналогичных агрегатов. "Северный поток" заработал, но не до конца

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, создается ощущение, что Запад, спекулируя на тему турбин, призывает Россию нарушать регламенты по безопасности. При этом Северный поток — 2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики, однако закрыт по политическим причинам, добавил он.

ГАЗПРОМ СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО

В данной ситуации многое зависит от "Газпрома", который выступит с заявлением по "Северному потоку". Неполадки с турбинами действительно есть, ситуация осложняется санкциями и ограничениями, введенными против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией", — сказал Песков.

В свете сложившейся ситуации биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили психологическую отметку 2000 долларов за тысячу кубометров и продолжают рост, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Пока максимум торгов вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров (+7,5%). Однако эксперты не исключают дальнейшего подорожания газа — если ситуация не улучшится, к зиме цифры могут стать критическими для большинства европейских экономик.