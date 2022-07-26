Армагеддон наоборот: почему немцы мерзнут, а юг Европы сидит с газом
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза договорились совместно снижать спрос на газ на 15% к аналогичным уровням прошлого года — правда, с некоторыми ограничениями. Это происходит на фоне объявления "Газпрома" о плановом ремонте очередной турбины и, как следствие, сокращении объемов прокачки. На этом фоне цены на газ уже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов, и это не предел.
Страны-члены Евросоюза во вторник в ходе внеочередного совета министров энергетики достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ этой зимой на 15% в сравнении со средним потреблением за последние пять лет. Механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на газ, будет запускаться их общим решением.
Соглашение также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения, которое будет активироваться решением Совета ЕС на основе предложения Еврокомиссии.
Основанием для предупреждения станет существенный риск серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, а также если пять или более государств-членов, объявивших предупреждение на национальном уровне, просят Комиссию это сделать.
Меры, с помощью которых страны будут сокращать спрос, останутся на их усмотрение. Цель — достичь 15-процентного сокращения — добровольная, но при определенных условиях, договоренности между странами ЕС и объявлении предупреждения она может стать обязательной.
Кроме того, ЕС договорился о возможности некоторых исключений и смягчения механизма обязательного снижения спроса на "голубое топливо", если это понадобится одному из участников. Отступления касаются балтийских стран и островных государств Евросоюза — Ирландии, Мальты и Кипра.
Страны, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению спроса на "голубое топливо" в полном объеме. Так, Италия, а, по данным СМИ, еще Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа лишь на 7% вместо 15%.
Соглашение носит временный характер, к маю 2023 года Еврокомиссия оценит последствия и возможность его продления. Санкции против тех, кто откажется снижать потребление газа, пока не обсуждались.
СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ
Опасения по поводу российского газового транзита в Европе в очередной раз обострились после того, как "Газпром" в понедельник информировал об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". После этого поставки по "Северному потоку" с 27 июля не превысят 33 миллионов кубометров в сутки. Это не более 20% мощности магистрали.
Страны ЕС оценили это решение как вызов, с которым они должны успешно справиться, заявил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Однако Россия настаивает на том, что ограничения обусловлены чисто техническими причинами. В настоящее время на "Северном потоке" работают две турбины из шести, и одна из них также должна направиться на регламентный ремонт. Турбина, которую ремонтировали в Канаде, пока не вернулась в Россию, более того, до сих пор непонятен ее статус, как и статус аналогичных агрегатов.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, создается ощущение, что Запад, спекулируя на тему турбин, призывает Россию нарушать регламенты по безопасности. При этом Северный поток — 2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики, однако закрыт по политическим причинам, добавил он.
ГАЗПРОМ СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО
В данной ситуации многое зависит от "Газпрома", который выступит с заявлением по "Северному потоку". Неполадки с турбинами действительно есть, ситуация осложняется санкциями и ограничениями, введенными против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией", — сказал Песков.
В свете сложившейся ситуации биржевые цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили психологическую отметку 2000 долларов за тысячу кубометров и продолжают рост, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Пока максимум торгов вторника составляет 2003,2 доллара за тысячу кубометров (+7,5%). Однако эксперты не исключают дальнейшего подорожания газа — если ситуация не улучшится, к зиме цифры могут стать критическими для большинства европейских экономик.
https://1prime.ru/articles/20220726/837612924.html