МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Летние программы туроператоров выглядят весьма разнообразно — туристам предложено немало направлений и вариантов отдыха на любой вкус и кошелек. Насколько выросли цены и какие новинки ждут отдыхающих, выяснило агентство "Прайм". Европа начала осознавать, ради кого отказалась от российского газа

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНЫ

Перспективы грядущего туристического сезона можно оценить на основании раннего бронирования, а оно с учетом текущей неопределенности пока сравнительно невелико.

Тем не менее, уже можно предположить, что лидером летнего отдыха-2023 года станет Турция. Она же окажется самым дешевым зарубежным направлением. Недельный тур на человека будет стоить от 34 тысяч рублей. Следом идут ОАЭ с ценой от 58 тысяч рублей и Казахстан — от 61 тысячи рублей с одной персоны, рассказал представитель туроператора ANEX Tour.

"В рейтинге раннего бронирования туров следом по популярности идут Россия и Абхазия, которую многие относят к загранице лишь условно. На этих двух направлениях цена на одного начинается от 15 тысяч рублей. Далее следуют Мальдивы, где ценник уже совсем другой. Тур на одного будет стоить от 80 тысяч рублей", — пояснил представитель туроператора.

Есть спрос и на более экзотические страны. "Например, сейчас большую популярность набирают Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Катар, Малайзия, Индонезия. По многим направлениям есть прямые перелеты из Москвы и некоторых регионов страны. На наш взгляд, туристы сейчас постепенно пересматривают свои взгляды на отдых и стараются выбирать страны с возможностью их изучения", — говорит генеральный директор Racing travel Татьяна Филатова.

ДРУГАЯ ТУРЦИЯ

Но даже в привычных странах, таких как Турция, остается много неизведанного для массового туриста. По мнению экспертов, очень востребованной "новинкой сезона" станет Стамбул. Древний город, где проживает свыше 15 миллионов человек, интересен туристам из России не только благодаря логистической привлекательности, как удобный пересадочный и безвизовый хаб, но и своей многовековой историей.

Несмотря на то, что это направление не является новым, эксперты уверены, что в 2023 году оно станет востребованным и перспективным. Многие туроператоры уже готовят привлекательные предложения для туристов. К примеру, уже в марте туроператор ANEX Tour планирует собственные чартерные рейсы. Лучше нефти и золота: на чем можно заработать в 2023 году

"Программа перелетов в Стамбул продлится до конца сезона, частота полетов в пиковые даты может быть ежедневной", — сообщил представитель туроператора.

По словам представителя Racing travel, в последние пару лет налицо большой интерес не только к пляжному отдыху, но и к познавательному. Туроператоры предлагают отдых на термальных источниках Ялова, экскурсионные программы от классических по Стамбулу до авторских, например, "По дорогам великих цивилизаций" с посещением таких мест как Стамбул — Анкара — Каппадокия — Конья — Памуккале — Эфес — Кушадасы — Пергам — Ассос — Троя.

В межсезонье особенно популярны туры в Стамбул и Каппадокию, которые можно совместить. Продолжительность таких туров варьируется от 2 ночей. "Каждый год в апреле в Стамбуле проходит Фестиваль тюльпанов. В это время в парки и площади города превращаются в яркие художественный холсты, автор которых сама природа. В программе тура посещение самой главной площадки фестиваля — парка Эмирган, а также главных достопримечательностей Стамбула — дворца Топкапы, Голубой мечети, мечети Айн-София и Ипподрома", — рассказала она.

КРУИЗНЫЕ ЛАЙНЕРЫ НА СТАРТЕ

Эксперты также прогнозируют увеличение спроса на круизы. Этот вариант отдыха позволяет туристам за одну неделю посетить несколько мест и познакомиться с их историей, культурой и архитектурой. А путешествие на круизном лайнере дает новые представления об отдыхе.

В частности, представители российского оператора речных круизов "Водоходъ" заявили об увеличении пассажиропотока в навигацию 2023 года на 12% к уровню 2022 года, что может составить до 130 тысяч пассажиров.

Одним из самых популярных направлений "Водохода" станут круизы на Соловецкие острова на теплоходе премиум-класса "Александр Пушкин". Двенадцатидневное путешествие "Архипелаг истории и тайн" с трехразовым питанием в июне вам обойдется от 142 тысяч рублей с человека.

Новинки 2023 года — круизы в Уфу и Выборг из разных городов, а из Перми предлагаются туры в Москву, Санкт-Петербург, Самару и другие города. В рамках программы "Урал+" предложены экскурсионные программы с посещением Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Из новых точек в 2023 году суда "ВодоходЪ" будут заходить в старинный Юрьевец, где туристов ждет пешеходная обзорная экскурсия. Запланированы круизы выходного дня из Ярославля.

Совместно с партнерами "ВодоходЪ" предлагает экспедиционные круизы по миру, в том числе, по Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, в Антарктику, Арктику.

Многие зарубежные направления также предлагают новые маршруты и расценки. Так, цены на безвизовые круизы Selectum Blu начинаются от 213 тысяч рублей за двоих на 7 ночей (из них 4 ночи круиз), включая топливный и портовый сбор. Первая дата безвизового круиза — 23 мая.

По словам Татьяны Филатовой, современные лайнеры высокотехнологичные, безопасные и на их борту есть все, что может удовлетворить самых взыскательных туристов. Летом планируются круизы по Средиземному морю с посещением таких городов Турции, как Бодрум, Мармарис, Эфес. Большое преимущество данного круиза — отсутствие видовых формальностей.

РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Внутренний туризм традиционно делится на "дикий" и организованный. В первом случае туристы сами организуют отдых, во втором — покупают пакетный тур. В организованном сегменте лидерами по раннему бронированию на отпускной сезон 2023 года являются Сочи, Анапа, курорты Краснодарского края, Дагестан, Калининград и Карелия, рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Эксперты отмечают, что продолжится также программа развития туризма по национальным маршрутам: Сибирь, Дальний Восток и даже регион юга России. При возобновлении полетов там начнут функционировать 11 аэропортов. Туроператоры сделали прогноз по спросу на летние туры в Турцию

Давать прогнозы по дикому туризму проблематично — что-либо сказать можно лишь по количеству проданных билетов, но это становится известно ближе к датам отдыха.

Можно лишь предположить, что большинство россиян выберут пляжные туры, на втором месте сити-туры, то есть просто поездка в другой город, а на третьем — экскурсионные программы, когда за несколько дней можно увидеть сразу несколько различных объектов или даже республик в одной поездке, отметили в "Интуристе".

Подводя итоги, можно сказать, что в сравнении с прошлым годом цены на отдых выросли примерно на 20-30% в зависимости от направления, но направлений стало больше, у туриста есть выбор. "По раннему бронированию, можно, во-первых, выбрать то, что действительно нравится, а не что осталось, а во-вторых, сэкономить, так как действуют скидки. Возможна и рассрочка на оплату тура (внести 10-20% предоплаты и остаток не позднее двух недель до вылета)", — заключила представитель Racing travel.