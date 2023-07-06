Какие доходы и расходы заложены в законе о федеральном бюджете РФ на 2023 и плановые 2024-2025 годы, порядок формирования и исполнения бюджета, сколько планируется собрать налогов, какая ожидается инфляция и как дефицит влияет на экономику — мнение экспертов в материале агентства "Прайм". Налоговые поступления в бюджет России превысили 21,6 триллиона рублей

Федеральный бюджет РФ

В законе о федеральном бюджете на 2023 год и плановые 2024-2025 годы отражены будущие доходы и расходы государства на обязательства перед населением. «В России на 2023 год принят дефицитный бюджет, когда государство больше тратит, чем зарабатывает. Эти траты формируют спрос в экономике. Социальные расходы создают потребительский спрос, расходы на инфраструктуру — инвестиционный. Сильный спрос является двигателем экономики, способствует ее росту. Именно за счет роста госрасходов удалось удержать экономику от глубокого падения в прошлом году, в этом году уже ожидается ее рост», — говорит Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк».

Цели и функции

«В основе бюджетной политики лежит стремление к обеспечению устойчивого развития страны и улучшению благосостояния граждан», — говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета ПФР за 2022 год

По словам эксперта, цели и функции федерального бюджета включают:

Обеспечение стабильности финансовой системы и экономического развития: бюджет регулирует расходы и доходы государства, поддерживая устойчивость финансовой системы и способствуя экономическому росту.

Охрана национальной безопасности: выделяются средства на оборону и безопасность страны, включая финансирование армии, правоохранительных органов и специальных служб.

Социальная защита и благосостояние граждан: бюджет включает средства на социальные программы и услуги, такие как здравоохранение, образование, выплата пенсий и пособий с целью обеспечения социальной защиты и улучшения благосостояния населения.

Развитие инфраструктуры: бюджет финансирует строительство и обновление автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и коммунальной инфраструктуры с целью повышения конкурентоспособности и экономического развития страны.

Поддержка регионального развития: часть средств направляется на финансирование программ и проектов регионального развития с целью сокращения различий в уровне развития между разными субъектами Федерации.

Обеспечение устойчивости финансовых институтов: бюджет предоставляет государственную поддержку банкам и финансовым институтам, чтобы обеспечить их стабильность и надежность.

Финансирование государственных программ и проектов: в бюджете заложены средства на реализацию различных государственных программ и проектов, таких как научно-исследовательская деятельность, культура, спорт, транспорт и др.

Составляющие

Федеральный бюджет отражает информацию по доходам и расходам государства на различные сферы деятельности. В нем указывается, сколько средств планируется выделить на каждую из них и как они будут использованы. Определяются источники доходов бюджета: налоги, сборы, поступления от продажи государственной собственности и другие, информация о расходах и указания о возможных изменениях в финансовом году. Правительство призвали эффективно расходовать бюджетные средства

Доходы

«Доходы федерального бюджета в основном формируются за счет налоговых отчислений. Если говорить о структуре доходов, то их условно можно разделить на нефтегазовые и ненефтегазовые. Нефтегазовые доходы получаются от экспорта нефти, газа и произведенных из них продуктов. К основным ненефтегазовым доходам можно отнести вклад таких отраслей, как сельское хозяйство, торговля, сфера услуг, финансовый сектор, экспорт оружия, металлургия. Поэтому внешняя конъюнктура на экспортные товары имеет определяющее значение для бюджета», — комментирует Владимир Слипенькин, экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области.

Так, в 2023 году сумма нефтегазовых доходов составит 8,939 трлн рублей, а ненефтегазовых — 17,191 трлн рублей. По прогнозу внутренний налог на добавленную стоимость (НДС) пополнит бюджет на 6,968 трлн рублей, а импортный — на 3,449 трлн рублей. НДФЛ составит 153,4 млрд рублей, ввозные пошлины — 746,2 млрд рублей. Налог на прибыль внесет в бюджет 1,632 трлн рублей, внутренние акцизы — 1,108 трлн рублей, а импортные — 137,4 млрд.

Расходы

«Расходы бюджета на 2023 год запланированы в объеме 29,06 трлн руб. При этом бюджет носит дефицитный характер — для покрытия всех потребностей нашей стране недостает 2,92 трлн руб. На фоне общих масштабов российской экономики сумма не так уж и велика — чуть более 10% от необходимого финансирования и порядка 2% от прогнозируемого ВВП страны», — комментирует Николай Кузнецов, д.э.н, к.т.н, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ.

По словам эксперта, больше половины (а точнее 55,8%) из общей массы расходов бюджета приходятся на силовые структуры, такие как армия, полиция и т.п. (8,54 трлн руб.) и «социалку» (7,67 трлн руб.). В то же время общие расходы на национальную экономику составляют всего 3,8 трлн руб. (то есть 13,1% расходов бюджета). Траты на развитие науки, промышленности и технологий — 1,71 трлн руб. (5,9%), на развитие образования и подготовку кадров — 1,41 трлн руб. (4,8%). По мнению Николая Кузнецова, такие объемы финансирования слишком малы, чтобы обеспечить реализацию в отведенные сроки планов по структурной модернизации экономики. Расходы на «общегосударственные вопросы» (то есть расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти) составляют 2,01 трлн руб. (6,9%). Набиуллина оценила влияние разового взноса в бюджет на банки

Изменение бюджетного правила

В текущем году бюджетное правило, которое определяет предельный уровень цены нефти, доходы от превышения которой идут не на расходы бюджета, а пополняют Фонд национального благосостояния, смягчено. Временные предельные границы использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 год составляет 2,9 триллиона рублей. Правительство РФ для обеспечения гибкости в финансировании дефицита и сохранения средств ФНБ вправе привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 триллиона рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ.

Дефицит и профицит

Дефицит бюджета означает, что госрасходы превышают доходы. Такая ситуация может возникнуть, когда государство занимает деньги или использует свои резервы для покрытия недостатка. Это может быть вызвано увеличением государственных расходов, экономическим спадом или другими факторами.

Профицит бюджета означает, что государственные доходы превышают расходы в результате увеличения налоговых поступлений, снижения расходов или улучшения экономической ситуации. Может использоваться для погашения государственного долга, пополнения резервного фонда или финансирования других приоритетных проектов.

Дефицит федерального бюджета покрывается за счет заимствования государством, а профицит может направляться, в том числе на увеличение золотовалютных резервов, создание специальных государственных фондов. «Если образуется профицит, то его оставляют на будущие расходы, если дефицит — его закрывают путем заимствования либо на внешнем рынке, либо на внутреннем рынке через выпуск государственных долговых обязательств», — поясняет Владимир Слипенькин. Путин назвал принципы формулирования федерального бюджета

Как повлияет на экономику

Оксана Васильева отмечает, что влияние дефицита и профицита бюджета на экономику зависит от множества факторов, включая общую экономическую ситуацию, политику правительства и решения центрального банка. Но наличие дефицита бюджета, по мнению Владимира Слипенькина, не означает, что экономика работает неэффективно. Например, если расходы сильно превышают доходы, то это в конечном итоге это может привести к большой инфляции. «Когда в экономику вливается денег больше, чем она зарабатывает, то это неминуемо приводит к росту цен. Но если экономика поглощает деньги, и это не приводит к инфляции, то это значит, что она является сбалансированной и дополнительные ресурсы, которые в нее вкладываются, дадут соответствующий результат без раскручивания инфляционной спирали», — говорит эксперт. Потому наличие большого государственного долга — это не признак того, что финансовая власть работает неэффективно.

Влияние на экономику происходит в следующих аспектах:

Инфляция

«Принято считать, что дефицит бюджета является проинфляционным фактором. Но не все расходы способствуют росту инфляции. Социальные — способствуют, инфраструктурные — не всегда. В этом году при значительном дефиците бюджета инфляция останется в пределах 4-6%», — отмечает Эдуард Христианов. Внутренний спрос государства частично формирует и спрос на импортную продукцию. В связи с этим способствует увеличению внешней торговли и спросу на иностранную валюту. Вместе с тем, вложения государства в инфраструктуру увеличивают экспорт и, соответственно, предложение иностранной валюты. Учитывая, что вложения в инфраструктуру имеют отложенный эффект, в этом году повышенные расходы государства будут играть на усиление инфляции, что мы и наблюдаем в последние два месяца. Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета России за четыре месяца

Владимир Слипенькин поясняет, что те социальные обязательства, которые государство несет и обеспечивает в федеральном бюджете в виде расходов, инфляция обнуляет. Основная задача центральных банков, которые отвечают за денежную политику — держать инфляцию на том уровне, при котором обязательства государства в виде социальных гарантий, пособий и выплат не обесцениваются.

Курс валюты

По мнению Оксаны Васильевой, если правительство выпускает облигации или занимает дополнительные средства для финансирования дефицита бюджета, это может увеличить государственный долг и повлиять на курс национальной валюты. Большой дефицит может вызвать снижение доверия к ней, что, в свою очередь, может привести к ее девальвации. С другой стороны, профицит бюджета может поддержать укрепление нацвалюты.

ВВП

Дефицит бюджета может способствовать экономическому росту, поскольку дополнительные госрасходы повышают спрос на товары и услуги и стимулируют деловую активность. Однако, по мнению Оксаны Васильевой, если дефицит финансируется за счет займа, это приведет к росту государственного долга и бремени процентных платежей, что может оказать негативное влияние на долгосрочный экономический рост.

Владимир Слипенькин уточняет, что по итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимума (16,6 %) и является одним из самых низких в мире. Например, американская экономика живет в долг, который существенно превышает ВВП. По оценкам экспертов, в ближайшие годы их соотношение достигнет 180%.

Торговля

«Если возникает разница между экспортом и импортом в пользу экспорта, то появляется профицит во внешней торговле. Если внутренняя торговля развивается, то есть компании продают, а потребители покупают, и это превышает уровень инфляции, то значит, компании видят перспективы в своем бизнесе, а население достаточно позитивно смотрит на свое будущее», — комментирует Владимир Слипенькин.

Закон о федеральном бюджете

Документом, отражающим источники поступления и направления расходования средств, является государственный бюджет. Бюджет на 2023 год был утвержден в начале декабря прошлого года (Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ). Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе — апреле

Мнение экспертов

«Практически с первого дня введения в стране рыночных механизмов российская экономика развивалась по пути экспорта ресурсов в обмен на импорт оборудования, продукции и технологий. И если в условиях относительного геополитического спокойствия такая модель еще позволяла обеспечить необходимый уровень социально-экономического развития и темпы экономического роста, то сегодняшняя общая турбулентность и беспрецедентные санкционные ограничения, примененные в отношении Российской Федерации, остро показали необходимость преобразований», — говорит Николай Кузнецов.

Именно поэтому, по словам эксперта, был обозначен курс на обеспечение экономического суверенитета страны, что в свою очередь предполагает не только масштабное наращивание существующих производств, но и создание новых современных индустриальных мощностей на основе самых передовых технологий.

«В ближайшие годы наша экономика продолжит трансформацию и, конечно, это потребует роста расходов. Надеюсь, что решение текущих проблем не приведет к отставанию в вопросах стратегического развития. Расходы на медицину и образование так же необходимы, как и инвестиции в производство новых самолётов или строительство дорог», — считает Эдуард Христианов.