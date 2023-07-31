Инвестор — физическое или юридическое лицо, которое размещает капитал с целью получения дохода в каких-либо активах или проектах. Кто это такой простыми словами, его значение и роль в экономике страны, как называются различные типы инвесторов и какие риски они несут, куда, по мнению экспертов, лучше всего определить инвестиции, что делать, чтобы их защитить, кем являются "ангельские", венчурные и институциональные инвесторы, — в материале агентства "Прайм". Биржа: что это такое, виды торговых площадок, как на них можно заработать

Инвестор

Инвестор — это лицо или организация, которое вкладывает свои деньги или другие ресурсы в различные активы или проекты с целью получения прибыли или роста капитала в будущем.

Типы инвесторов

Несмотря на наличие общей цели, всех инвесторов, в зависимости от характера деятельности и объектов инвестирования, принято делить на определенные типы.

Частные

Под частным инвестором обычно понимают физическое лицо с открытым брокерским счетом, решившее вложить свои средства в тот или иной финансовый инструмент. За последние годы число частных инвесторов в России растет и по итогам апреля 2023 года их количество на Мосбирже превысило 25 миллионов человек.

По словам Владимира Толгского, индивидуального предпринимателя, на российском фондовом рынке наблюдался бум частных инвестиций, когда в 2020 году ключевая ставка ЦБ достигла 4,25% и ставки по банковским вкладам упали до 3%. Люди стали искать более доходные финансовые инструменты и пришли на фондовый рынок.

"Только за 2020 год на "Московской бирже" было открыто 5 млн счетов — столько же, сколько за всю историю до этого. Далее эта тенденция сохранилась", — говорит эксперт.

"Действующим законодательством предусмотрено определенное разделение инвесторов, в частности, на простых и квалифицированных. Простым инвестором можно называть каждого, кто вложил свои средства в выбранный финансовый инструмент. В свою очередь квалифицированный должен соответствовать определенным требованиям, например, владеть активами на сумму свыше 6 миллионов рублей или иметь профильное высшее образование. Наличие статуса открывает инвестору доступ к наиболее рискованным и потенциально более прибыльным инструментам. Кроме этого, российские брокеры используют критерии квалифицированного инвестора в качестве фильтра при отборе клиентов для оказания некоторых услуг, в частности, предоставления доступа к международным торговым площадкам", — объясняет Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры". Фондовые индексы АТР снизились полсе решения ЦБ Китая

Институциональные

Наряду с частными существуют институциональные инвесторы — юридические лица, лицензированные компании, которые, вместе с собственными средствами, аккумулируют капитал частных инвесторов, вкладывая его в различные финансовые активы в интересах собственников за определенное вознаграждение (комиссию).

"К институциональным инвесторам относятся, например, инвестиционные и страховые компании, паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды, негосударственные пенсионные фонды, эндаумент-фонды", — говорит Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle.

"Они управляют крупными капиталами и действуют в соответствии с установленными правилами. НПФ, например, не могут инвестировать в рискованные активы, поскольку тут речь идет о пенсионных накоплениях граждан. ПИФ могут быть более агрессивными, но за рамки правил фонда им выходить нельзя. Если ПИФ инвестирует только в российские ценные бумаги, то управляющий такого фонда не может вкладывать деньги клиентов, например, в гонконгские акции", — объясняет Владимир Толгский.

"Ангельские"

"Ангельские" инвесторы (бизнес-ангелы) — это обычно очень обеспеченные люди, которые поддерживают интересные им компании и проекты в обмен на акционерный капитал или конвертируемый долг.

Сергей Соловых рассказывает, что такие люди вкладывают в стартапы не более 10% имеющегося у них капитала, но при этом готовы к тому, что вернуть инвестиции и получить доход они смогут лишь в долгосрочной перспективе. Забота о компаниях, в которые сделаны вложения, для них может быть даже важнее, чем возврат инвестиций.

Венчурные капиталисты

Этот тип инвесторов, в отличии от "ангельских", надеется на достаточно быстрый и высокий доход. Фьючерсы на фондовые индексы США стабильны после публикации отчетности

"Венчурные капиталисты — компании, состоящие из нескольких инвесторов, которые специализируются на инвестировании в молодые предприятия, имеющие большой потенциал роста. Они часто делают рискованные инвестиции, ожидая получить высокую прибыль в перспективе", — объясняет Павел Огнев, руководитель по работе с инвесторами МФК "Лайм-Займ".

Корпоративные

Корпоративные инвесторы — это юридические лица, например, предприятия, которые размещают в инструментах фондового рынка временно свободные средства.

По словам Сергея Соловых, ключевое отличие корпоративных инвесторов от институциональных состоит в том, что работа с ценными бумагами не является их основной деятельностью.

Инструменты инвестора

Станислав Сидоров, основатель проекта No Copy, объясняет, что инструменты инвестора включают в себя валюту, драгметаллы, ценные бумаги (акции и облигации), недвижимость, бизнес-проекты и криптовалюту.

"Каждый из этих инструментов имеет свои особенности и подходит для разных инвесторов с разными финансовыми целями и толерантностью к риску. Поэтому перед инвестированием в любой из этих инструментов рекомендуется провести исследование и получить профессиональные консультации", — советует Павел Огнев.

Валюта

Валюта является одним из основных инструментов инвестирования и занимает центральное место в мировой экономике. "Инвесторы могут покупать и продавать различные валюты, чтобы заработать на разнице в их курсах", — говорит Павел Огнев.

Драгметаллы Золото дорожает на фоне ослабления доллара

По словам эксперта, драгметаллы, в том числе золото, серебро и платина, традиционно считаются безрисковыми активами и используются для защиты от инфляции и экономической нестабильности. Инвесторы могут приобретать и сохранять драгметаллы в виде физических слитков, монет или вкладываться в акции фондов ETF, инвестирующих в драгметаллы.

Ценные бумаги

Ценные бумаги, как правило, представляют собой акции (доли в капитале) или облигации (долговые обязательства) компаний. Инвесторы могут купить акции, чтобы получать дивиденды, либо в расчете на активное развитие самой компании и, как следствие, повышение стоимости ее акций. Или же приобретать облигации и получать фиксированные проценты по ним. Эти инструменты предлагают разные уровни риска и доходности, в зависимости от стабильности и рентабельности компании.

Недвижимость

Недвижимость — это физическое имущество, например, земля, здания или квартиры.

"Инвесторы могут приобретать недвижимость с целью получения дохода от аренды или увеличения ее стоимости по мере развития рынка. Недвижимость считается стабильным активом, который может служить защитой от инфляции", — утверждает Павел Огнев.

Бизнес-проекты

Бизнес-проекты — это инвестиции в создание или развитие предприятий. Инвесторы могут вкладываться в стартапы или расширение деятельности уже существующих предприятий с целью получения прибыли от их роста и развития. Этот инструмент может быть очень прибыльным, но также связан с высокими рисками. АКРА повысило ESG-рейтинг "Россетей"

Криптовалюта

Криптовалюта — новый вид цифровой валюты, который использует криптографию для обеспечения безопасности транзакций. Инвесторы могут покупать и продавать криптовалюту на специализированных платформах с целью получения прибыли от изменений ее курса. Это относительно новый инструмент, который имеет очень высокий риск, но может принести и высокий доход.

Где найти инвестора

Инвесторов можно найти через различные платформы, мероприятия, сообщества и брокерские компании.

"Например, "ангельские" инвесторы часто участвуют в стартап-сообществах или венчурных мероприятиях. Институциональные инвесторы могут быть доступны через профессиональные инвестиционные консультации или фонды", — объясняет Денис Банченко, инвестор, руководитель международной научно-исследовательской группы Advanced Scientific Research Projects.

Частный предприниматель, инвестор Сергей Былинкин советует искать потенциальных инвесторов, которые заинтересуются проектом или бизнесом, через:

сетевые контакты. Стоит использовать личные и профессиональные контакты для поиска заинтересованных инвесторов;

инвестиционные форумы и мероприятия. На них можно найти потенциальных инвесторов, которые интересуются определенными проектами или отраслями;

специализированные онлайн-платформы. Существуют различные цифровые площадки, где предприниматели могут презентовать свои проекты и привлекать инвесторов.

Роль и задачи инвестора

Денис Банченко считает, что основная роль инвестора заключается в выявлении и анализе потенциальных возможностей для инвестирования, принятии решения о вложении средств и мониторинге инвестиций. Их задачи включают оценку рисков и возможностей, распределение портфеля, а также управление своими инвестициями в соответствии с финансовыми целями. Индекс Nikkei прервал двухдневный прирост в четверг

Права инвесторов

По словам Сергея Былинкина, основные права инвесторов, которые защищают их интересы и обеспечивают законность процесса, включают:

Право на получение информации — инвестор имеет право на получение достоверной информации о компании или проекте, в который он собирается инвестировать.

Право на участие в управлении — в некоторых случаях инвесторы могут иметь право участвовать в управлении компанией или проектом, в который они вложили свои средства.

Право на получение прибыли — инвестор имеет право на получение прибыли от своих инвестиций в соответствии с условиями инвестиционного контракта.

Прибыль инвестора

Прибыль инвестора зависит от множества факторов, таких как тип инвестиций, риск, срок инвестирования и общая экономическая обстановка. Инвесторы могут получать прибыль от следующих источников:

Рост капитализации — прирост стоимости активов, в которые вложился инвестор.

Дивиденды и проценты — получение дивидендов от акций или процентов по облигациям.

Арендный доход — прибыль от аренды недвижимости.

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Сергей Былинкин объясняет, что для инвестиций могут использоваться:

Собственные сбережения — личные деньги, которые инвестор готов вложить в различные проекты.

Инвестиционные фонды — средства, привлеченные инвестиционным фондом от различных инвесторов и инвестируемые в различные активы.

Пенсионные фонды — деньги, которые инвестированы в пенсионные фонды для получения дохода на пенсии.

Венчурные капиталы — средства, предоставленные венчурными капиталистами для инвестирования в стартапы и инновационные проекты.

Риски инвестора

Инвестирование всегда сопряжено с определенными рисками, которые могут повлиять на результаты инвестиций.

Государственные

По словам Дениса Банченко, государственные риски связаны с политической нестабильностью, изменениями законодательства или экономической ситуацией в стране, где происходит инвестирование.

Коммерческие

Коммерческие риски возникают из-за неудачных бизнес-стратегий, конкуренции, изменения особенностей и потребностей рынка, а также финансовой нестабильности компаний.

Как стать инвестором

Чтобы стать инвестором, обычно необходимо получить определенное образование или опыт, а также иметь доступ к капиталу.

Для этого Сергей Былинкин советует придерживаться следующих принципов:

Обучение — изучить основные принципы инвестирования, типы инвестиций и риски, связанные с различными инвестиционными инструментами.

Установление целей — определить инвестиционные цели, например, достижение финансовой независимости или увеличение капитала.

Финансовое планирование — разработать финансовый план, который позволит определить доступные средства для инвестирования.

Выбор инвестиций — выбрать те инвестиционные инструменты, которые соответствуют целям и рисковому профилю.

Диверсификация — разнообразить инвестиционный портфель, чтобы снизить риски и повысить доходность.

Обучение

Важно разобраться в основах инвестирования, изучить различные инструменты и стратегии, чтобы принимать информированные решения.

"Множество книг, онлайн-курсов и семинаров доступны для изучения основ инвестирования", — говорит Денис Банченко. Котировки нефти растут на фоне снижения запасов в США

Различия между инвестором и трейдером

Трейдером можно называть как специалиста инвестиционной компании, занимающегося профессиональной торговлей на фондовом рынке, так и частного инвестора, совершающего большое количество сделок за короткий промежуток времени.

"Четкого разграничения между инвестором и трейдером нет, поскольку основной целью обоих является извлечение максимальной прибыли. Принято считать, что ключевое отличие заключается в используемых методах. Если инвестор вкладывает деньги надолго, то горизонт инвестирования у трейдера значительно короче — вплоть до нескольких часов или минут. В течение дня трейдер может совершать сотни операций купли-продажи одной и той же бумаги и получать прибыль на разнице операций. Зачастую для увеличения ставки на изменение стоимости актива трейдеры используют заемный капитал, что делает такое инвестирование гораздо более рискованным", — объясняет Сергей Гебель.

Принимая решение о покупке того или иного актива, инвестор, как правило, ориентируется на перспективу, а трейдер пытается угадать, куда пойдет цена в ближайшее время. Практика показывает, что основная часть трейдеров теряет деньги на своих операциях, а если при этом привлекались заемные средства, то и оказывается в долгах. В свою очередь инвестор может держать актив десятилетиями, поэтому даже существенные просадки в долгосрочной перспективе ему не страшны.

Советы экспертов

Трансформация сбережений в инвестиции — это способ приумножить капитал, поскольку вклад в банке позволяет в лучшем случае сохранить накопления. Ставки по депозитам редко обгоняют инфляцию. "Имейте в виду, что инвестирование всегда связано с рисками и нет гарантии получения прибыли. Важно проявлять ответственность и осознанность при принятии инвестиционных решений", — предупреждает Денис Банченко.

"В инвестициях крайне важна диверсификация, иначе говоря, распределение. Поэтому накопления необходимо размещать в различных финансовых инструментах: валюта, драгоценные металлы, акции, облигации, недвижимость. Валюта интересна с точки зрения защиты от девальвации рубля. Драгоценные металлы помогают пережить потрясения. Например, золото и серебро сейчас активно дорожают в условиях неопределенности. Облигации больше подходят консервативным инвесторам. Там можно заранее просчитать доходность на годы вперед. Акции — инструмент более рискованный, но и более доходный. Как показывает опыт, любой кризис заканчивается и котировки снова растут. Важно сохранять самообладание и не распродать все активы, упавшие в цене из-за кризиса. Что касается недвижимости, то инвестировать в нее можно, как напрямую, так и через фонды. Во втором случае порог входа значительно ниже. Мы видим, что недвижимость в конечном итоге дорожает всегда, даже если в моменте цены корректируются", — говорит Владимир Толгский. Российский рынок акций в среду снизился на 0,4 процента в рамках коррекции

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