МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Августа начался для Вашингтона печально: рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США. Это первое понижение за 12 лет (в 2011 году первым кредитный рейтинг понизило агентство S&P). "Прайм" разбирается, как это решение может прямо или косвенно повлиять на мир и Россию. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

Агентство объяснило причины такого решения — высокий потолок госдолга, слабая фискальная система, и в целом — ухудшение управления, то есть частое возникновение тупиковых ситуаций, которые необходимо решать в последний момент. Fitch поставило рейтинг США на пересмотр еще в конце мая в разгар трудных переговоров о повышении потолка госдолга. Текущее решение — во многом следствие тех старых проблем, о которых все давно знают.

Рейтинг губит доллар

Кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств влияют на доверие инвесторов и кредиторов, и их изменение может отразиться на движения трансграничных капиталов, поясняет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронков.

К тому же это определенные репутационные потери для страны в долгосрочном плане, так как показывают уязвимости национальной финансовой политики и их потенциальные последствия.

В случае США все еще серьезнее. Наивысший рейтинг, который до недавнего времени был у этой страны привлекает деньги со всего мира, инвесторы воспринимают "трежерис" как безопасную гавань. Что бы ни случилось — они несут деньги в американскую экономику, а в случае кризиса желающих обезопасить там сбережения еще больше. Ведь Америка, как считают многие, устоит в любом случае.

Действительно, краха вслед за снижением рейтинга не последует — он еще достаточно высок. Однако в глобальном масштабе возможны проблемы, главная из которых — снижение привлекательности доллара. На данный момент на него приходится 59 процентов от общего объема международных резервов (1 квартал 2023 года, оценка МВФ). Однако коллизии в американской экономике, которые стали причиной изменения рейтинга, могут стать триггером для увеличения в мировой экономике альтернативных и цифровых валют, говорит Воронкова.

И Россия может использовать свой шанс в этой ситуации, усиливая интернационализацию рубля. Для нас снижение рейтинга США — скорее положительный момент, нежели отрицательный, уверен ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

После снижения, теоретически, вложения в казначейские обязательства США уже не являются стопроцентно надежными, а это означает, что и доллар США перестает являться абсолютным мерилом ценности. Впрочем, процесс ухода от доллара в мировой торговле уже стартовал, и действия агентства Fitch лишь добавляют процессу динамики.

"В экспертных кругах говорят о смещении ценообразования из доллара в другие валюты. В значительной степени это скажется на устойчивости всей системы мировой торговли и вынудит ее участников к поиску моделей диверсификации резервов. Соответственно, снижение роли доллара и казначейских обязательств для их размещения приведет к меньшему спросу на американскую валюту", — говорит Кочетков.

Как следствие, у доллара сформируется длительный тренд на ослабление против других валют, что также транслируется в более высокие цены на товары.

Малой кровью

Прямого влияния на Россию снижение рейтинга США не имеет. Однако в глобальном плане возможен пересмотр риск-моделей инвестиционных фондов, что отразится на всех активах, полагают эксперты. Бояться надо не США: откуда прилетят "черные лебеди"

Два базовых сценария предложил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Первый: понижение рейтинга США никак не повлияет на Россию и российского инвестора. Влияние на мировые рынки будет ограниченным, реакция — краткосрочной и через неделю об этом факторе вовсе забудут.

На сей раз участники рынка были готовы к такому решению Fitch, поэтому ждать какой-то острой реакции на финансовых рынках (например, как в 2011 году при понижении рейтинга США от S&P) не стоит, пояснил он.

Кроме того, после введения санкций Запада российская экономика и финансовая система оказались во многом отрезанными от западной финансовой системы. Нерезиденты отсутствуют на российском рынке. Поэтому распродажи на западных рынках в среду, 2 августа, не сказались на российских финансовых рынках — индекс Мосбиржи продолжил рост, а рубль и цены ОФЗ продолжили снижение (под воздействием других факторов).

Сейчас единственный значимый канал влияния событий в западной финансовой системе на Россию — это цены на сырьё. Распродажи на западных рынках привели к укреплению доллара и падению цен на нефть, металлы, зерновые и прочие commodities. Однако пока Brent стоит более 80 долларов за баррель, а российская Urals — выше 60 долларов.

Но есть и опосредованное влияние событий в западной финансовой системе на Россию — через ее торговых партнеров. Прежде всего, речь идет о Китае, Индии, Турции, других странах Азии, Южной Америке. Повышение неопределенности в западной финансовой системе, укрепление доллара и рост долларовых процентных ставок оказывают умеренно негативное влияние на глобальную экономику, мировую торговлю и финансовое состояние всего мира. Чем ниже экономический рост в странах-торговых партнерах России, тем меньше они покупают российского сырья и тем ниже экспортные доходы бюджета.

Зона риска

Второй сценарий от Совкомбанка — рисковый. Кризис жанра. Как Америка может уронить рубль

Если участники американского и глобального рынка акций решат зафиксировать прибыль после понижения рейтинга (до этого было бурное ралли семь месяцев подряд), то инвесторы, как это обычно бывает в период бегства от риска, начнут уходить в защитный доллар. То есть, США придется обслуживать госдолг по завышенным ценам теперь, после повышения ставки ФРС.

Уход инвесторов в доллар обернется более серьезными продажами на финансовых рынках, ростом доходностей гособлигаций США и укреплением доллара. Падение цен на активы может ухудшить состояние финансового сектора США и усугубить проблемы в реальном секторе, что может привести к рецессии.

В США привлечение нового долга и рефинансирование стало дорогим, объемы кредитования сокращаются, облигации на балансе американских банков снижаются в стоимости.

"Это может привести к новому финансовому кризису, особенно если инфляция не будет дальше снижаться, а ФРС будет удерживать ставку на высоком уровне длительное время — сейчас ставка ФРС 5,5 процентов", — говорит Васильев. Для сравнения, в 2007-2008 годах финансовая система и экономика не выдержали ставку ФРС 5,25 процентов и разразился мировой финансовый кризис.

В этом сценарии возможно наступление глобальной рецессии и падение цен на сырьё Brent в диапазон 40-50 долларов за баррель. Это прямо отразится на России через падение экспортных доходов, удешевление активов, ослабление рубля, ускорение инфляции, дальнейшее повышение ключевой ставки и удорожание кредитов, говорит Кочетков.

То, какой именно сценарий будет воплощен в жизнь, мы увидим уже скоро.