МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Своп — финансовая сделка, при которой две стороны обмениваются денежными потоками, базирующимися на определенных активах или обязательствах. Что это такое простыми словами, виды свопов на бирже: валютные, процентные, кредитные, товарные и акционерные, их роль на финансовом рынке, — в материале агентства Прайм. В БРИКС планируют начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Своп

Своп (от англ. swap — перенос) — это финансовый инструмент, предполагающий временный обмен различными активами, например, ценными бумагами, товарами или платежами.

— При заключении данного контракта стороны принимают на себя обязательство выкупить (или продать) актив, подлежащий обмену, на определённых условиях. Своп можно представить как финансовую операцию, состоящую из двух этапов: обмен активами при открытии сделки и их возврат при закрытии, — рассказывает Максим Фёдоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle.

Суть и как работает

По словам Романа Чечушкова, руководителя направления инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка"», по своей сути свопы являются инструментом для хеджирования (страхования рисков на финансовых рынках) или спекуляций. Это внебиржевые контракты, заключаемые как между институциональными инвесторами, так и частными лицами с организациями.

Основная идея свопов заключается в том, чтобы позволить участникам сделок эффективно управлять рисками и обеспечивать более выгодные условия для себя.

Виды

Свопы принято классифицировать в зависимости от вида актива, который подлежит обмену.

"Отличие свопов по видам характеризуется типом предмета сделки. Выделяют валютные, процентные, товарные, кредитно-дефолтные, инфляционные свопы. Каждый из этих видов заключается на разные классы активов. Валютный оперирует с валютой, процентный — с процентными ставками, товарный — с индексами на товары, кредитно-дефолтный — с долгом компании, инфляционный — с инфляцией", — рассказывает Роман Чечушков.

Валютный (currency swap)

Участники обмениваются валютами с целью минимизировать риски изменения курсов валют. Эксперты ожидают укрепления российской валюты на следующей неделе

Владимир Чернов объясняет, что валютный своп — это предоставление валюты на определенный срок с ее возвратом в указанную дату. Чаще всего этот инструмент используют Центральные банки для поддержания финансовой стабильности, так как выдавая валютный своп кредитным организациям ЦБ поддерживает их ликвидность.

— Например, есть две компании: одна из России, другая из Китая. Обе хотят защитить себя от колебаний валютных курсов. Компания из России может дать юани фирме из Китая, а взамен получить рубли. Таким образом, они создают защиту от возможных потерь, — говорит предприниматель, бизнес-тренер Сергей Былинкин.

По словам Алексея Виноградова, первого заместителя председателя правления ПАО "РосДорБанк", иногда в двусторонней торговле между государствами, которая проводится в национальных валютах, валюты не хватает. Такая ситуация возникает, когда существует диспропорция в торговле — одно государство покупает у другого больше, чем продает ему. Чтобы в расчетах не возникало дефицита валюты, центробанки проводят между собой сделки валютного свопа — меняются своими валютами, и к ним получают таким образом доступ участники международной торговли. В наше время такие сделки между центробанками приобретают особенную актуальность.

— Пока данный инструмент доступен преимущественно для профессиональных финансовых участников. Несмотря на то, что валютные свопы уже давно торгуются на Московской бирже, брокерские компании не торопятся предоставлять к ним доступ частным инвесторам. Причина в сложности этих инструментов — без профессиональных компетенций полезный функционал может обернуться существенными потерями, — отмечает эксперт.

Процентный (rate swap)

Это обмен фиксированной ставки по кредиту на плавающую.

По словам Сергея Былинкина, такая сделка может помочь компаниям с разными типами займов (фиксированными и плавающими ставками) снизить свои финансовые риски. Например, у одной компании есть заем с фиксированной процентной ставкой, а у другой — с плавающей. Они могут заключить процентный своп. Компания с фиксированной ставкой будет платить компании с плавающей ставкой фиксированный процент, а взамен получать плавающий.

Кредитный (credit default swap)

Кредитные свопы еще называют дефолтными свопами, так как их суть заключается в хеджировании от дефолта. Хеджирование рисков: в чем суть и как его правильно использовать

"Данный вид свопа представляет собой аналог страхового полиса для инвесторов. В этом случае одна из сторон уплачивает в пользу другой аналог страховой премии, размер которой связан с имеющимися у нее обязательствами третьих лиц (например, приобретенными ранее облигациями). Вторая сторона обязуется погасить эти обязательства в случае, если их эмитент по какой-то причине окажется не в состоянии сам это сделать (то есть объявит дефолт). Подобным образом сегодня страхуются как корпоративные, так и государственные долговые ценные бумаги. Кстати, цена этого свопа служит хорошим индикатором оценки инвесторами риска эмитента, — рассказывает доктор экономических наук Николай Кузнецов.

Товарный (commodity swap)

Товарный своп представляет собой соглашение, которое позволяет корректировать потоки платежей, основанных на стоимости какого-либо товара.

— Функция товарных свопов состоит в защите от рисков изменения стоимости чего-либо. К примеру, производитель с помощью этого инструмента может захеджироваться от роста цен на сырье. Наиболее распространенным подтипом товарного свопа является своп на драгоценные металлы, — рассказывает Максим Фёдоров.

По словам Владимира Чернова, такие свопы могут быть как поставочными, так и расчетными. При поставочном свопе на оговоренную дату и сумму одному из участников сделки поставляют товар. При расчётном выплачивается только разница в цене на момент заключения контракта и оговоренную дату. Аргентина снова использует юани для платежа по долгу МВФ

"Товарные свопы, по сути, аналогичны валютным. И в движении товаров возникают разрывы в логистике, создающие локальные временные дефициты или, наоборот, излишки по каким-либо товарам, многие из которых подвержены сезонным факторам. Поэтому и на этом рынке сделки своп позволяют сглаживать временные дефициты в товаре или деньгах. Многие слышали слово "репо" (от англ. REPO — Repurchase Agreement, "соглашение выкупа". — Прим. ред.). Применяется этот термин к сделкам с ценными бумагами. Но, по-сути, и эти сделки являются разновидностью свопа: происходит временный обмен ценных бумаг на деньги. На деньги могут меняться и различные товары", — рассказывает Алексей Виноградов.

На акции (stock swap)

Построен на обмене полной доходности определенных ценных бумаг на фиксированный или плавающий процент.

Максим Фёдоров рассказывает, что акционерные свопы могут быть использованы частными инвесторами как инструмент, позволяющий получить доход от ценной бумаги, торгуемой на том рынке, к которому у него нет доступа. К примеру, физическое лицо в силу юридических ограничений не может приобрести акции определенной зарубежной компании, однако может заключить соглашение на приобретение этого актива с инвестиционной организацией.

Простой пример свопа

Например, говорит Владимир Чернов, ЦБ РФ в начале года ввел операции своп с китайскими юанями на один день, а недавно продлил сроки их предоставления, чтобы увеличить ликвидность банков в этой валюте. Это было сделано на фоне резкого ослабления рубля, если бы ликвидность банков не увеличили, то повышенный спрос на юани привел бы к их дефициту и, как следствие, резкому росту их стоимости. Этот своп нужен для ограничения волатильности на фоне возникновения дисбаланса спроса и предложения на бирже. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 процентного пункта (п.п.), процентной ставки по рублям — ключевая ставка ЦБ РФ, уменьшенная на 1 п.п. Финансовый аналитик объяснил, почему ЦБ вновь продает юани по "свопу"

"Предположим, клиент имеет долларовый займ, а компания обслуживает займ, номинированный в евро. Стороны договариваются обменяться процентными платежами по своим займам в течение определенного периода, например, в связи с тем, что основные денежные потоки у них как раз номинированы в евро у физического лица и в долларах у компании. По истечении срока они возвращают друг другу исходные обязательства. Таким образом, обе стороны сделки могут адаптироваться к нуждам валюты и снизить риски, связанные с изменением валютных курсов", — объясняет Роман Чечушков.

Роль и важность свопов на финансовом рынке

— Свопы способствуют увеличению ликвидности на финансовом рынке. Они позволяют участникам эффективно управлять своими активами и обязательствами, освобождая ресурсы для более приоритетных операций, предоставляют возможность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Это позволяет компаниям, инвесторам и финансовым учреждениям эффективно планировать свои действия и минимизировать риски. Кроме того, развитие новых видов свопов и финансовых инструментов стимулирует инновации на рынке, помогает создавать новые возможности для инвесторов и предпринимателей, — отмечает Сергей Былинкин.

Хеджирование рисков

Многие участники рынка используют сделки своп, чтобы хеджировать прибыль и избежать дополнительных расходов.

— Например, процентные свопы помогают хеджировать колебания процентных ставок. Валютные свопы позволяют инвесторам и трейдерам не беспокоится о том, в какую сторону пойдут курсы валют. Товарные свопы фиксируют цены на определенные биржевые товары и изменения цен не влияют на сделку, — объясняет Роман Чечушков.

Выход на новый рынок

При выходе на новые рынки компании могут использовать заемные средства в иностранной валюте. Аргентина продлила соглашение с Китаем о валютном свопе

Роман Чечушков рассказывает, что часто процентные ставки для иностранных компаний выше, чем для локальных игроков. Но внебиржевой рынок более демократичен, условия swap-контрактов в целом для большинства игроков едины, что позволяет не переплачивать и снизить ставку процента.

Возможности для дохода

Свопы также предоставляют участникам рынка новые способы для генерации дохода. Например, инвесторы могут использовать процентные свопы для заработка на разнице между фиксированными и плавающими процентными ставками.