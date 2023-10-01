МОСКВА, 01 окт — ПРАЙМ. Легковые автомобили на российском рынке продолжат дорожать — по крайней мере до конца этого года. Но есть и приятные исключения: в августе цены на некоторые модели новых авто немного снизились. Дилеры ожидают нового витка роста цен на легковые авто в 2023 году

По оценкам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, к сентябрю средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,9 миллиона рублей, машины с пробегом — 2 миллионов.

Однако в августе некоторые модели в сегменте новых авто все же стали дешевле: Haval F7 — на 4 процента, Mercedes-Benz GLC 2019 года — на 2 процента, УАЗ Patriot — на 1 процент.

Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray, OMODA C5, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 и EXEED VX — также на 1 процент.

"Если снижение стоимости европейских и японских машин можно объяснить тотальным доминированием Китая, то наличие в этом списке УАЗ "Патриот", Hongqi HS5, Geely Coolray, OMODA C5 и EXEED VX удивляет", — отмечает автоэксперт Егор Васильев.

Тем более, что у УАЗа практически нет альтернативных конкурентов, считает он.

А вот падение цены на кроссовер Haval F7 может быть связано с попыткой компании оживить спрос на свою не самую популярную модель, полагает специалист.

Дешевле не будет

Но в целом эксперты единодушны: до конца года из-за слабого рубля и повышения утилизационного сбора новые авто могут подорожать еще на 20-30 процентов. Оформление импорта японских авто в Россию сократилось почти втрое

По словам Житнухина, в первой половине сентября сразу десять брендов, в том числе и китайские автомобили, повысили свои прайсы на 1,3-10,4 процента в зависимости от марки и комплектации.

Самый большой рост цен отмечен на отечественный Москвич 3 — 12 процентов, BAIC X35 и Kia Carnival — на 11 процентов. К слову, удорожание Москвича 3 никак не связано с качественными улучшениями самого авто, замечает Васильев.

Пропорционально вслед за новыми, подорожают и машины на вторичном рынке, как это происходит всегда в условиях дефицита.

Так, на 7-10 процетов уже выросла стоимость на Skoda Kodiaq, Hyundai Sonata, Toyota Avalon, Lada Vesta, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и Kia Sportage.

А автомобили Suzuki Jimny 2018 года выпуска, Land Rover Defender 2019 года выпуска, MINI Hatch 2018-2021 годов выпуска, BMW 3 серии 2004-2012 годов и Lada (2110) 1995-2014 годов подорожали на 2-5 процента, подсчитал Житнухин.

Процесс не остановить

Замедлить процесс повышения цен на авто пока не представляется возможным, не помогает даже серый импорт, признает эксперт по международной торговле и ВЭД Раиса Донская.

"Ввозить пока получается только по одному автомобилю в личных целях из-за сложностей с оформлением документов на таможне, а спрос на сегодняшний день в сотни раз выше".

Если говорить про структурные изменения на этом рынке, то до конца 2023 года эксперт ожидает увеличения доли отечественных и китайских марок. Последние на конец 2022-го имели 18-процентную долю против 7 процентов на начало года. Схожая картина и с российскими машинами — 27 процентов против 21 на начало прошлого года. "Ситимобил": китайские авто заняли большую часть российских таксопарков

Таким образом, тренд задан — китайские и российские авто будут постепенно вытеснять других производителей, констатирует Донская.

Если мобильность будет дорожать и дальше, то мы можем стать свидетелями существенного перераспределения спроса c новых авто в сторону б/у машин, полагает Васильев. И это надолго может сохранить автомобильный рынок России на плаву.