МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цена — это количество денег, в обмен на которые продавец готов продать единицу товара или услуги. Понятие считается фундаментальной экономической категорией. О том, что это такое простыми словами, виды и функции цен, отличие от стоимости, — в материале агентства "Прайм". ФОМ выяснил, сколько россиян ощутили рост цен на продовольствие

Цена

Ценой называют денежное выражение стоимости товаров или услуг, это один из важнейших рычагов управления экономикой, который регулирует соотношение спроса и предложения. Проще говоря, это деньги, которые продавец планирует получить за определенный продукт. Цена выражает в денежном эквиваленте стоимость труда, сырья, материалов, определяет размер прибыли, полученной после реализации товара.

"Не менее важное значение имеет и такая функция цены, как распределение и перераспределение. С помощью нее перераспределяется создаваемая стоимость между производителями и потребителем. Цена состоит из себестоимости и наценки продавца и позволяет на каждом этапе включать в себя затраты и прибыль того, кто продает товар. Например, если говорить о производстве хлеба, сначала берется материальная ценность пшеницы на основе рыночного предложения, далее производитель включает в цену свои затраты, следующий участник в этой цепочке — торговые сети. Они также перераспределяют свои затраты на конечного потребителя и закладывают в стоимость свою прибыль. Таким образом, цена является способом перераспределения затрат и прибыли между участниками экономических отношений", — рассказал Прайм экономист Владимир Слипенькин. Путин вмешался: как новый указ повлияет на курс рубля

Понятие

Существует несколько подходов к определению цены:

Философ, социолог и экономист Карл Маркс, а также экономисты Давид Рикардо и Адам Смит рассматривали ее как денежное выражение стоимости, величина которой зависит от труда, затраченного на производство товара, и как выражение субъективной оценки товара потребителем. Французский экономист Жан Батист Сэй делал акцент не на затратах, а на полезности товара и спросе на него потребителей. Представители Австрийской школы считали, что цена выражает оценку предельной полезности товара покупателем и продавцом.

Поэтому цену можно рассматривать как:

денежное выражение стоимости товара или услуги;

денежное выражение ценности товара или услуги;

количество денег, за которое продавец готов продать, а покупатель готов купить товар или услугу.

Функции в экономике

По словам Юлии Зуенковой, доцента Финансового университета, члена Совета Гильдии маркетологов, цена помогает понять, насколько востребованы товары и услуги, чтобы эффективно управлять бюджетом и производством.

"Цена выполняет распределительную функцию, то есть помогает распределять деньги между разными отраслями, регионами, социальными группами. Также она определяет ценность товара, измеренную в денежных единицах. Стимулирующая функция выражается во влиянии цен на повышение объемов производства и улучшение качества продукции. Кроме того, цены поддерживают равновесие на рынке. При насыщении рынка определенными товарами, цена на них падает. И, напротив, если продукт уникален, его цена может быть очень высокой", — подчеркнула эксперт. Финаналитик оценил вероятность рекордной выручки российских компаний

Виды и их особенности

По степени влияния государства выделяют рыночные, регулируемые и фиксированные цены.

"Рыночная или свободная цена — это цена товара, которая определяется под влиянием спроса и предложения. Такая цена устанавливается самостоятельно производителями продукции на основе анализа рыночного спроса и предложения, без прямого вмешательства государства. Регулируемые цены складываются под влиянием спроса и предложения, но подлежат при этом определенной корректировке со стороны государства. При фиксированной цене товар продается по заранее установленной стоимости, которая не меняется в течение определенного периода времени, эти цены не определяются на основе спроса и предложения, они регулируются", — рассказал Владимир Слипенькин.

Также цены бывают оптовые и розничные. Первые устанавливают для крупных клиентов, а вторые — для рядового потребителя. Другие виды цен: экспортные и импортные, твердые и скользящие, расчетные, публикуемые, аукционные и т.д.

Отличие от стоимости

Для потребителей цена и стоимость могут считаться синонимами, но это не одно и то же.

"Как правило, когда говорят о стоимости, подразумевают профессиональный термин, который используется в бизнесе для конечного расчета — это деньги, которые продавец планирует получить за всю покупку. Цена является суммарной величиной стоимости и прибыли в денежном выражении. Стоимость же представляет собой сумму всех издержек, понесенных во время производства и реализации товара", — объяснил экономист.

Проще говоря, стоимость — это себестоимость товара плюс доход продавца.

Как образуется и регулируется цена

Одним из главных факторов, который влияет на цену, считается себестоимость производства товара. Сюда входят расходы на оборудование, сырье, материалы, коммунальные услуги, зарплаты сотрудникам, аренду и т.д.

Например, предприниматель открыл пекарню. Для этого он арендовал помещение, закупил оборудование, нанял персонал, закупил сырье, организовал производство, хранение и доставку готовой продукции в магазины. Все эти этапы потребовали вложений, которые составляют себестоимость товара. Накладные расходы: понятие, состав, расчет и нормативы на 2023 год

Допустим, себестоимость одной булки хлеба составила 18 рублей. Чтобы получить прибыль, предприниматель будет поставлять хлеб по цене 24 рубля за одну штуку, то есть седлает наценку. В магазине цена также увеличится, потому что продавцу нужен доход с реализации продукции.

"Цена образуется исходя из ключевой формулы — затраты плюс прибыль. В рыночной экономике функционирует механизм цен на основе спроса и предложения: при дефиците цены растут, при избытке — падают. При этом цены могут меняться в зависимости от сезона. Например, на сельскохозяйственную продукцию в момент сбора урожая цена снижается. И наоборот, когда склады пустеют и товары заканчиваются, цены начинают расти", — отметил Владимир Слипенькин.

Свободные цены практически не регулируются. Их предъявляет рынок на основе балансировки спроса и предложений. При этом есть ряд товаров, цены на которые контролирует государство.

"Например, это могут быть цены на газ, электроэнергию, услуги транспортных компаний-монополистов. Кроме них этот товар или услугу никто не может предложить, поэтому цена без регулирования может увеличиваться до бесконечности", — прокомментировал эксперт.

В России честную конкуренцию контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство выявляет монополистов и следит за аномальными изменениями цен. Вмешательство ФАС означает, что на рынке присутствуют нерыночные механизмы ценообразования. Прибыль: виды и функции, отличия от выручки, формула расчета

"Цена меняется в зависимости типа рынка сбыта и уровня конкуренции. Кроме формулы "издержки плюс прибыль" существуют и другие методы расчета цены — на основе анализа безубыточности, в зависимости от целевой прибыли, на основе равновесной цены спроса, исходя из конкурентного паритета. При реализации товаров и услуг в госсектор цена может формироваться на основе проведения конкурсов и тендеров. Кроме того, на формирование цены влияет покупательское восприятие и выбор позиционирования товара на рынке", — дополнила Юлия Зуенкова.

Влияние цены на потребителей и производителей

Владимир Слипенькин отметил, что изменение цены может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на рынок и потребителей.

"С одной стороны, снижение цены приводит к увеличению спроса, стимулированию продаж. С другой стороны, повышение цены может ограничить доступ к товару или услуге, уменьшить спрос и прибыль компании. Точка равновесия между спросом и предложением называется рыночной ценой", — заключил специалист.