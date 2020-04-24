МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Предложения по поддержке отечественного автопрома уже есть у правительство и сегодня, 24 апреля, они будут озвучены, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас есть уже предложения, что реализовывать (по поддержке автопрома — ред.), я выслушаю ваших (главы КаМАЗа Сергея Когогина) коллег, а потом сформулирую предложения", — сказал глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной отрасли в России.

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