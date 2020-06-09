МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рынок каско в России начинает оживать после того, как из-за пандемии снизился спрос на покупку автомобилей и на их страхование, свидетельствует исследование, проведённое компанией "Ингосстрах" и Финансовым университетом.

Распространение коронавируса привёло к снижению активности населения на авторынке, а следовательно — и на рынке моторного страхования. Тем не менее, по данным исследований страховщика, интерес к покупке сначала подержанных, а потом и новых автомобилей начал восстанавливаться с середины апреля.

"Если говорить о страховании каско автотранспорта граждан, то здесь, как и на рынке автомобилей, максимальный провал спроса, по нашим оценкам, пришелся на начало апреля нынешнего года. После этого началось постепенное восстановление спроса населения на страхование каско", — сообщили в "Ингосстрахе".

По данным исследования, сегодня в среднем 2,5% автовладельцев намерены купить каско в течение ближайших месяцев. Самый большой спрос на страхование каско отмечен среди автовладельцев Санкт-Петербурга (там в течение ближайших 2-3 месяцев каско хотят купить 4,3%), Москвы (3%), Мурманска (2,8%), Нижневартовска и Тольятти (по 2,6%).

Среди автомобилей, для которых чаще всего покупают каско, лидируют массовые марки — Lada, Kia, Toyota и Renault вместе формируют более половины спроса на этот вид страхования.

"Несмотря на… некоторую растерянность потребителей, с которой мы столкнулись в конце марта и начале апреля этого года, можно сказать, что сейчас рынок добровольного автострахования начинает постепенно оживать", — резюмирует руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

В телефонном собеседовании приняли участие жители городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек. В каждом из них в ходе трех волн исследования, проведенных в апреле-мае, были опрошены не менее 300 человек в возрасте от 18 до 65 лет.