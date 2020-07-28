МОСКВА, 28 июл — Dow Jones. Что действительно ценится в кризис, так это хорошее управление.

Автопроизводители начинают публиковать финансовые результаты за 2-й квартал, который из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом, вероятно, оказался самым трудным за последние годы. До сих пор ситуация складывалась так: компании, у которых и до пандемии дела шли успешно, гораздо легче переживают кризис.

Пример первый – PSA Groupe. Сейчас компания занимается объединением с Fiat Chrysler, по итогам которого появится один из крупнейших в мире автопроизводителей. Во вторник она отчиталась о прибыли за 1-е полугодие, причем маржа скорректированной операционной прибыли в ее ключевом автомобильном бизнесе составила 3,7%. Такой результат впечатляет, учитывая, что дилерские центры на ее ключевых европейских рынках были закрыты почти два месяца. Основные конкуренты PSA – Volkswagen и Renault – в минувшем квартале, скорее всего, понесли убытки. Акции PSA на торгах утром подорожали на 3%, способствуя росту бумаг Fiat Chrysler.

Пример второй – Nissan. Компания уже несколько лет испытывает серьезные трудности. После окончания сегодняшней сессии в Токио она отчиталась о крупных убытках за минувший квартал и сообщила, что маржа операционной прибыли с учетом ее доли в крупном китайском СП составила минус 10,3%.

В 2012 году PSA получила госпомощь и постепенно превратилась в самого прибыльного в Европе игрока на рынке автомобилей массового производства. Генеральный директор Карлос Таварес запустил новые продукты по более выгодным ценам и упорно добивался достижения эффективности – сначала исторических брендов группы Peugeot и Citroen, а потом и бизнеса Opel-Vauxhall, который компания приобрела в 2017 году у General Motors. В следующем году Таваресу придется решать аналогичную задачу в европейском бизнесе Fiat Chrysler, который сейчас демонстрирует неутешительные результаты, при условии что сделка будет продвигаться по графику. Сейчас ее рассматривают европейские антимонопольные органы, которые особое внимание уделяют потенциально сильным позициям объединенной компании в бизнесе фургонов.

Nissan сейчас находится на противоположной стороне этого корпоративного цикла. Устаревающие продукты подрывают репутацию ее бренда и возможности влиять на цены на ключевом американском рынке, притом что вопросы насчет руководства (в Nissan сменилось уже три гендиректора с момента ареста в 2018 году Карлоса Гона, который долгое время возглавлял компанию), возможно, осложнили процесс сдерживания расходов.

Надо признать, что PSA получила помощь французских властей. Хотя ей не потребовались экстренные кредиты, которые получил ее французский конкурент Renault, она выиграла от мер по поддержанию фонда зарплат работников, которые вынуждены были взять отпуск за свой счет, и субсидий при покупке электромобилей. Последний факт особенно важен, учитывая ужесточение в Европе норм по выхлопам, которые вынуждают производителей наращивать продажи электромобилей, невзирая на стоимость. Продажи электромобилей и гибридов PSA в 1-м полугодии были не столь прибыльны, как продажи ее среднестатистического автомобиля, но и к убыткам они не привели.

Результаты PSA за 1-е полугодие – это свидетельство того, как много могут добиться автопроизводители даже в самых жестких условиях, если они сосредоточатся на том, что действительно важно. В период карантинных мер таким важным фактором стало управление денежными средствами, и компания завершила полугодие с положительными денежными потоками, не учитывая влияние оборотного капитала, который должен восстановиться во 2-м полугодии, когда она вернется к наращиванию производства.

Пример PSA – редкая в автомобильной отрасли история компании, акции которой стоит покупать. Однако есть и более выгодные возможности. Например, акции Fiat Chrysler сейчас торгуются примерно с 9%-ным дисконтом к своей стоимости, определенной в рамках слияния. А бумаги Exor, инвестиционной фирмы, владеющей 29% акций Fiat Chrysler, торгуются с дисконтом к стоимости принадлежащих ей долей.

Как бы то ни было, но все эти инвестиции – это вложения в успешную мегасделку, которая должна завершиться в следующем году. Результаты PSA в период пандемии вселяют уверенность в то, что на ее стороне как минимум сильное руководство.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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