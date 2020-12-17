МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) с января по ноябрь включительно сократились на 25,5% в годовом выражении, до 8,911 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Продажи легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 5,9%

В частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей французского автопроизводителя PSA Group за январь-ноябрь сократились в годовом выражении на 31,5%, Volkswagen Group — на 24%, группы Renault — на 26,8%.

По данным организации, европейский авторынок сократился в минувшем месяце на 12% в годовом выражении — за месяц было зарегистрировано только 897,7 тысячи новых легковых автомобилей. Среди крупных рынков самое сильное снижение было зарегистрировано во Франции — на 27%, в Испании — на 18,7%, более умеренное снижение было зафиксировано в Италии и Германии — на 8,3% и 3% соответственно.

Продажи в Европе новых легковых автомобилей французского автопроизводителя PSA Group за ноябрь сократились в годовом выражении на 11,1%, Volkswagen Group — на 13%, группы Renault — на 13%.

В конце июня ACEA выпустила прогноз по автомобильному рынку Европы. Ассоциация ожидает, что продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом, хотя ранее ожидалось снижение всего на 2%.