МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Средний размер выданных автокредитов на новые авто и авто с пробегом в России в ноябре 2020 года вырос на 5,7% в годовом выражении и составил рекордные 880,5 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Названы автомобили с самыми надежными двигателями

При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель в ноябре увеличился на 2,3%. В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в ноябре 2020 года составил 683 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В ноябре самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,397 миллиона рублей), Московской области (1,114 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,093 миллиона рублей), Ленинградской области (977,2 тысячи рублей), а также в Краснодарском крае (973,7 тысячи рублей).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования), то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в ноябре 2020 года продемонстрировали Кемеровская область (+74%), Москва (+14,4%), а также Ульяновская (+12,1%), Рязанская (+11,1%) и Омская (+10,2%) области. В то же время в некоторых регионах было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе в Кировской (-5,4%), Оренбургской (-3,4%) и Свердловской (-2,8%) областях. Российских автомобилистов ждет важное нововведение в 2021 году

"Средний чек автокредита постоянно растет с лета, а в ноябре "обновил" рекорд декабря прошлого года. Это произошло благодаря отложенному на несколько месяцев спросу на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких "карантинных" мероприятий. Помимо этого, активность на авторынке в последние месяцы была связана с расширением условий госпрограмм "Первый / Семейный автомобиль", а также ожиданием покупателями повышения цен на автомобили. При этом в ноябре данные госпрограммы льготного автокредитования завершились, и пока сложно говорить о том, как это отразится на среднем чеке автокредита в декабре текущего года и в первые месяцы наступающего", — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.