МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. У зарегистрированных в России автомобилей с 1 марта текущего 2021 года МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра, если станет известно, что на самом деле машины его не проходили.

Об этом говорится в Федеральном законе "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в новой редакции. В России вводятся новые штрафы для автомобилистов

Отмечается, что отметка об аннулировании карты будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).

Операторы, которые выдали карту без реального технического осмотра транспортного средства, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств". Это штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.

Законом предусмотрены и другие нововведения с 1 марта этого года. В частности, весь процесс техосмотров будет фиксироваться на видеокамеру. Снимки машин во время ТО будут передавать в ЕАИС ТО.

В эту же базу будут вносить координаты места нахождения автомобиля, и также дату и время начала и окончания диагностики.

Диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде, но при желании автовладельцы смогут получить бумажный аналог.