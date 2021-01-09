МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Эксперты автомобильного портала Аutonews составили перечень из четырех пунктов — самых распространенных ошибок водителей, которые способны "убить" автоматическую коробку переключения передач (АКПП). МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей

В тексте речь идет о классических гидромеханических "автоматах": правильная эксплуатация роботизированных коробок передач (так называемых "роботов") и вариаторов — это темы для отдельных материалов.

Итак, "самый быстрый способ убить" АКПП по мнению авторов портала — длительная буксировка такого автомобиля. Это объясняется тем, что авто с "автоматом" нельзя буксировать на расстояния свыше 50 километров и на скорости более 50 километров в час.

Также авторы статьи призывают водителей при необходимости буксировки обязательно следовать инструкции по эксплуатации машины.

Еще одна проблема — поездки на непрогретом автомобиле. Они тоже могут навредить АКПП: при низких температурах жидкость ATF становится более вязкой и меняет свои свойства.

Еще одна ошибка — включение нейтральной передачи на автомобиле "автоматом" без необходимости, например, при остановке на перекрестке или при движении накатом. Ее часто совершают водители, которые привыкли к управлению авто с механической коробкой передач. Водителям напоминают, что все переключения передач на АКПП должны осуществляться только при полной остановке и нажатой педали тормоза.

Поэтому, нельзя "раскачкой" пытаться вытащить забуксовавшую на бездорожье машину. Смена режимов для ее раскачивания взад-вперед недопустима для АКПП, подчеркивают авторы. Это может вызвать разрушение зубчатых колес и повреждение фрикционов.