МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В России продлили до 2023 года льготные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" продлили до 2023 года. Такое решение было принято правительством.

Уточняется, что программы распространяются на покупку семейных легковых автомобилей, грузовых машин малой мощности и тягачей, которые были выпущены в России.

Помимо сроков действия программ льготного автокредитования продлили и сроки лизинга, также до конца 2023 года.

На текущий 2021 год в бюджете на это заложены средства в размере 12,5 миллиарда рублей. Он они пойдут на компенсации банкам и лизинговым организациям выпадающих доходов.

на льготное автокредитование выделят 8,87 миллиарда рублей,



на льготный лизинг — 3,84 миллиарда рублей.

В настоящее время в России действуют программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".