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2021
https://1prime.ru/auto/20210111/832778082.html
Программы льготных автокредитов продлили до 2023 года
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В России продлили до 2023 года льготные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" продлили до 2023 года. Такое решение было принято правительством. Уточняется, что... ПРАЙМ, 11.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В России продлили до 2023 года льготные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" продлили до 2023 года. Такое решение было принято правительством.
Уточняется, что программы распространяются на покупку семейных легковых автомобилей, грузовых машин малой мощности и тягачей, которые были выпущены в России.
Помимо сроков действия программ льготного автокредитования продлили и сроки лизинга, также до конца 2023 года.
На текущий 2021 год в бюджете на это заложены средства в размере 12,5 миллиарда рублей. Он они пойдут на компенсации банкам и лизинговым организациям выпадающих доходов.
- на льготное автокредитование выделят 8,87 миллиарда рублей,
- на льготный лизинг — 3,84 миллиарда рублей.
В настоящее время в России действуют программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".