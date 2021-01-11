МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В России начнут лишить водительских прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения (ПДД) в течение года. Об этом пишет "Коммерсант" в понедельник. Проезд по ЦКАД в Подмосковье с 11 января станет платным

Поправку, которая подразумевает включение этой нормы, разработало министерство юстиции России, оно намерено дополнить ею новый КоАП.

"Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет", — отмечает издание.

Помимо этого, лишиться удостоверений могут те, кого в течение одного года наказывали за превышение скорости на 60 километров в час.

При этом те нарушения, которые были зафиксированы автоматическими камерами, учитываться в "накопительной" системе не будут.

Также Минюст намерен усилить наказание за пьяное вождение. В частности, нетрезвого водителя могут лишить прав на срок до трех лет в случае, если он вез ребенка.

Напомним, что накануне в России вступили в силу штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты.