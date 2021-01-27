2021-01-27T13:35:29+03:00
2021-01-27T13:35:29+03:00
2021-01-27T13:35:29+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210127/832904615.html
Nissan планирует полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году
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Японская автомобильная корпорация Nissan к началу 2030-ых годов перейдет на выпуск только электромобилей, говорится в распространенном компанией в среду пресс-релизе. "Компания... ПРАЙМ, 27.01.2021
электромобили, nissan, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 27 янв — ПРАЙМ. Японская автомобильная корпорация Nissan к началу 2030-ых годов перейдет на выпуск только электромобилей, говорится в распространенном компанией в среду пресс-релизе.
"Компания Nissan Motor поставил цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Как часть этих усилий, к началу 2030-ых годов каждый новый автомобиль Nissan на ключевых рынках будет заряжаться электричеством", — отмечается в пресс-релизе.
По словам компании, со 100-процентным предложением всех новых автомобилей на электричестве на ключевых рынках Японии, Китая, США и Европы к началу 2030-ых годов, Nissan также будет среди лидеров перехода к технологиям электромобилей.
В прошлом году в Nissan заявили, что в 2023 финансовом году около 60% выпускаемых автомобилей будут электрическими.