МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Согласно опросу портала Авто.ру, главным автомобилем прошлого 2020 года стал внедорожник Land Rover Defender.
Пользователям автомобильного сайта было предложено проголосовать за лучшую, по их мнению, марку и модель машины.
Пользователям были представлены 16 автомобилей на выбор. Это и абсолютные новинки, и модели, пережившие полноценную смену поколения.
В голосовании приняло участие свыше 66 тысяч человек.
Итак, лучшей новой моделью, представленной на территории России, был выбран Land Rover Defender. За него проголосовали 13,6% пользователей.
В первую пятерку также вошли:
- седан D-класса от бренда Kia K5, 11,1% голосов
- популярный семейный лифтбек Skoda Octavia, 10,9% голосов
- электромобиль Audi e-tron, 9% голосов
- корейский кроссовер премиум-класса Genesis GV80, 8,9% голосов.
В десятку также вошли два автомобиля BMW — X6 M (8,2%) и 4 серии (5,8%), Kia Sorento (5,7%), Geely Coolray (4,9%), Geely Tugella (3,7%).
Голоса за оставшиеся шесть моделей распределены так:
- Kia Seltos (3,5%),
- Volkswagen Polo — 3,4%
- Mercedes-Benz GLA — 3,4%
- Skoda Karoq — 3,1%
- Genesis G80 — 2,2%
- Skoda Rapid — 1,8%.
Как отмечают авторы исследования, в голосовании не принимали участие японские автомобили, так как на российском авторынке в 2020 году были представлены только их фейслифтинговые версии, которые не подвергались значительным изменениям.
Больше всего важных новинок в Россию привезли Kia и Skoda.
https://1prime.ru/auto/20210202/832947871.html