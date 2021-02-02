МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Согласно опросу портала Авто.ру, главным автомобилем прошлого 2020 года стал внедорожник Land Rover Defender. УАЗ и "Автоваз" перестанут быть "национальным автопромом" в 2021 году

Пользователям автомобильного сайта было предложено проголосовать за лучшую, по их мнению, марку и модель машины.

Пользователям были представлены 16 автомобилей на выбор. Это и абсолютные новинки, и модели, пережившие полноценную смену поколения.

В голосовании приняло участие свыше 66 тысяч человек.

Итак, лучшей новой моделью, представленной на территории России, был выбран Land Rover Defender. За него проголосовали 13,6% пользователей.

В первую пятерку также вошли:

седан D-класса от бренда Kia K5, 11,1% голосов



популярный семейный лифтбек Skoda Octavia, 10,9% голосов

электромобиль Audi e-tron, 9% голосов

корейский кроссовер премиум-класса Genesis GV80, 8,9% голосов.



В десятку также вошли два автомобиля BMW — X6 M (8,2%) и 4 серии (5,8%), Kia Sorento (5,7%), Geely Coolray (4,9%), Geely Tugella (3,7%).

Голоса за оставшиеся шесть моделей распределены так:

Kia Seltos (3,5%),

Volkswagen Polo — 3,4%

Mercedes-Benz GLA — 3,4%

Skoda Karoq — 3,1%

Genesis G80 — 2,2%

Skoda Rapid — 1,8%.

Как отмечают авторы исследования, в голосовании не принимали участие японские автомобили, так как на российском авторынке в 2020 году были представлены только их фейслифтинговые версии, которые не подвергались значительным изменениям.

Больше всего важных новинок в Россию привезли Kia и Skoda.