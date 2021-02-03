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Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе выросли на 0,3%
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Продажи "АвтоВАЗа" в январе 2021 года в России выросли на 0,3% в годовом выражении и составили 21 857 машин, говорится в сообщении компании. "В январе 2021 года в России продано... ПРАЙМ, 03.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в январе 2021 года в России выросли на 0,3% в годовом выражении и составили 21 857 машин, говорится в сообщении компании.
"В январе 2021 года в России продано 21 857 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% превышает результат первого месяца 2020 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продажи Lada Granta и Lada Vesta составили 7 720 и 6 347 автомобилей соответственно, также заметный рост показало семейство Lada Xray, которое разошлось тиражом 1 587 автомобилей, еще 2 тысяч покупателей нашла Lada Niva Legend, а продажи коммерческих машин бренда выросли почти на 50%, до 1 015.
"При общем стабильном объеме продаж мы отмечаем увеличение продаж Lada в сегменте SUV. Это соответствует рыночной тенденции, где класс SUV недавно стал доминирующим. В ближайшее время мы начинаем продажи Lada Niva Travel – этот автомобиль должен стать сильным игроком российского рынка в сегменте SUV", — отмечает исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне.