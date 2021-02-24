МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5% и составило 65,3 тысячи, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат". В России увеличен список автомобилей, попадающих под "налог на роскошь"

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе 2021 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 65,3 тысячи единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 5% (в январе 2020 года — 62,2 тысячи единиц)", — говорится в сообщении.

По данным "Автостата", объем рынка новых легковых автомобилей в январе 2021 года снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 97,1 тысячи единиц (в январе 2020 года — 104,9 тысячи). Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в январе 2021 года составил 681 балл (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850).

Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ в январе 2021 года было отмечено в Москве (5,3 тысячи единиц), Московской области (4,2 тысячи), Санкт-Петербурге (3,8 тысячи), Татарстане (3 тысячи) и Башкирии (2,7 тысячи), а также в Краснодарском крае (2,7 тысячи). Эксперт рассказал, как проверить подержанный авто перед покупкой

В регионах РФ в январе 2021 года была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был зафиксирован в Новосибирской (+30,8%) и Нижегородской (+21,2%) областях, Красноярском крае (+18,4%), Калужской области (+17%), а также в Удмуртии (+14,8%) и Тульской области (+14,7%). В то же время ряд регионов продемонстрировали снижение показателя, в том числе Кемеровская область (-36,7%), Чувашия (-17%), Татарстан (-2,3%), а также Волгоградская (-1,7%), Самарская (-1,1%) и Саратовская (-0,3%) области.

"Начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов. Вырос и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты со стороны. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.

"Увеличение выдачи автокредитов продолжает оказывать существенную поддержку российскому авторынку и в начале 2021 года. Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, снижение продаж объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования ("Первый/Семейный автомобиль")", — прокомментировал исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.