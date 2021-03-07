Эксперты назвали пять причин "смерти" двигателя раньше срока
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Обычно двигатель выходит из строя гораздо реже, чем другие агрегаты автомобиля, однако существует несколько причин, из-за которых поломки мотора наступают значительно раньше, чем обещает производитель, сообщает "Российская газета".
Главной причиной поломки двигателя является дефицит масла, который зачастую является результатом забывчивости автовладельцев, сообщают эксперты. В случае "масляного голодания" двигатель под нагрузкой начинает работать "на сухую", что приводит к его скорому износу. Такой сценарий возможен при подтеканиях смазки после пробитая картера двигателя, поломки его вентиляционной системы, а также повреждении трубки подачи масла.
Еще одна распространенная причина ранней "смерти" двигателя — использование неподходящего или поддельного смазочного материала. Кроме того, нельзя заливать масло для дизельных моторов в двигатели бензиновых машин и наоборот, напоминают автоэксперты.
Некачественное топливо также может стать причиной поломки силового агрегата: если октановое число не соответствует рекомендациям производителя, в двигателе может возникнуть разрушительная детонация и перегрев. Залив поддельного горючего с большим содержанием свинца, метанола, нафталина или ацетона зачастую приводит к сбоям в работе топливной системы, засорению фильтров и форсунок.
Перегрев двигателя, приводящий к раннему износу мотора, чаще всего возникает при подтеканиях антифриза, что чревато нарушением процесса смазывания деталей двигателя в случае попадания охлаждающей жидкости в масло. Кроме того, перегрев приводит к увеличению зазоров между поршнями и цилиндрами и, как следствие, усилению трения.
Частой причиной преждевременной кончины силового агрегата является также несвоевременное техобслуживание, прежде всего, несоблюдение сроков замены ремня или цепи ГРМ.
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