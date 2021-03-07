МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Обычно двигатель выходит из строя гораздо реже, чем другие агрегаты автомобиля, однако существует несколько причин, из-за которых поломки мотора наступают значительно раньше, чем обещает производитель, сообщает "Российская газета". Эксперты рассказали, машину какого цвета можно выгодно продать

Главной причиной поломки двигателя является дефицит масла, который зачастую является результатом забывчивости автовладельцев, сообщают эксперты. В случае "масляного голодания" двигатель под нагрузкой начинает работать "на сухую", что приводит к его скорому износу. Такой сценарий возможен при подтеканиях смазки после пробитая картера двигателя, поломки его вентиляционной системы, а также повреждении трубки подачи масла.

Еще одна распространенная причина ранней "смерти" двигателя — использование неподходящего или поддельного смазочного материала. Кроме того, нельзя заливать масло для дизельных моторов в двигатели бензиновых машин и наоборот, напоминают автоэксперты.

Некачественное топливо также может стать причиной поломки силового агрегата: если октановое число не соответствует рекомендациям производителя, в двигателе может возникнуть разрушительная детонация и перегрев. Залив поддельного горючего с большим содержанием свинца, метанола, нафталина или ацетона зачастую приводит к сбоям в работе топливной системы, засорению фильтров и форсунок. В Москве меняется стоимость эвакуации автомобилей

Перегрев двигателя, приводящий к раннему износу мотора, чаще всего возникает при подтеканиях антифриза, что чревато нарушением процесса смазывания деталей двигателя в случае попадания охлаждающей жидкости в масло. Кроме того, перегрев приводит к увеличению зазоров между поршнями и цилиндрами и, как следствие, усилению трения.

Частой причиной преждевременной кончины силового агрегата является также несвоевременное техобслуживание, прежде всего, несоблюдение сроков замены ремня или цепи ГРМ.