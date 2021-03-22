МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Nissan отзывает более 4,4 тысячи автомобилей Pathfinder в РФ из-за возможных проблем со стоп-сигналами, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 4448 автомобилей Nissan Pathfinder, изготовленных в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года. Эксперт научил, как переделать автомобиль и не получить штраф

"Причины отзыва транспортных средств: обнаружено, что со временем реле стоп-сигналов может замкнуть в положении ВКЛ из-за вибраций, возникающих при определенных условиях движения. Если реле замыкается в положении ВКЛ, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, при этом водителю автомобиля может быть доступна только ограниченная мощность двигателя. Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима "Паркинг" или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза", — говорится в сообщении.

На всех транспортных средствах, попадающих под кампанию, будет произведена замена реле стоп-сигнала на деталь нового образца, проверка и, при необходимости, регулировка состояния переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза.

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