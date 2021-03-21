МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Компания Renault запатентовала в России облик хэтчбека Sandero нового поколения, пишут "Автоновости дня". Продажи новых автомобилей в ЕC рухнули до минимума за восемь лет

Сообщается, что автомобиль оснастят рулем с регулировкой по высоте и вылету, продвинутой консолью, более современным климат-контролем и новой приборной панелью.

Помимо этого, в обновленной версии появится аудиосистема с 8-дюймовым тачскрином, поддержкой CarPlay и Android Auto. Данные функции будут устанавливаться опционально.

"Судя по креплению для логотипа, дизайну фар и решетки радиатора, запатентованным в обоих случаях оказался европейский вариант Sandero, который выпускают в Румынии и продают под брендом Dacia", — сообщают "Автоновости дня".

Предполагается, что российским покупателям представят иную версию модели под привычной маркой Renault. В таком случае автомобиль может получить другие бампера. Более того, широкую решетку радиатора от Dacia, вероятно, заменят фирменной V-образной от Renault.

Новые Sandero и Logan третьего поколения появятся в России не раньше следующего года. Данные машины относится к классу бюджетных. Стоимость автомобилей второго поколения, которые сейчас продаются у дилеров, начинается от 690 тыс руб. Столько стоит "Логан".

За хэтчбек "Сандеро" придется отдать от 704 тыс руб., а за кросс-хэтчбек Stepway — 824 тыс руб.

Машины оснащаются ДВС мощностью 82, 102 и 113 л. с., 5-ступенчатой МКПП, 4-ступенчатым "автоматом", либо вариатором.

Как сообщает издание, семейство Dacia Logan/Sandero третьего поколения представили в сентябре 2020 года. Автомобилям добавили светодиодную оптику и изменили дизайн элементов кузова. Габариты были немного увеличены, модели досталась усовершенствованная модульная платформа CMF-B от Renault-Nissan.

Читайте также:

Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина