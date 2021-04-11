МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Эксперт назвал лучшие машины для начинающих водителей. Предпочтительнее выбирать простой в управлении автомобиль, сообщило радио "Говорит Москва".

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, главные критерии первой машины — это низкая цена и безопасность. Почему дорожают авто с пробегом и как купить их выгодно

"Первый вопрос всегда стоит для начинающего водителя: новая машина или подержанная. Многие выбирают подержанные, потому что она первая, велика вероятность аварии. Но, как говорится, лучше нового автомобиля может быть только ещё более новый автомобиль. Бесспорно, выбор должен стоять среди бюджетных моделей, потому что всё-таки велика вероятность, что человек может попасть в аварию, не очень хорошо припарковаться, поцарапать. Как позволяет кошелёк, но я бы выбирал здоровый компромисс между недорогим и безопасным", — считает эксперт.

Помимо этого, Хайцеэр высказался о выборе начинающим водителем типа трансмиссии и посоветовал наиболее подходящие марки машин:

"На автомате намного проще, чем на ручке. Конечно, многие даже учатся на ручной коробке, чтобы обладать хорошей моторикой и впоследствии было легче. Но в условиях мегаполиса я бы рекомендовал автоматическую коробку, для начинающего водителя это в миллион раз проще. Из бюджетных есть продукция АвтоВАЗа, Hundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, а дальше, что позволит кошелёк. В подержанном виде, однозначно, чем проще машина, тем она надёжнее". Горьковский автозавод возобновил работу после паузы из-за коронавируса

Хайцеэр также дал рекомендации по выбору автомобильной страховки.

"Для неопытного водителя страховка будет достаточно дорога. Вообще для начинающего я бы посоветовал полную ответственность, то есть не только ОСАГО, которая положена по закону, но и застраховать КАСКО", сказал эксперт.

С другой стороны, Хайцеэр отметил, что в аварии чаще попадают более опытные водители.

"Статистика говорит, что часто аварии происходят не в первые полгода, когда человек только привыкает к рулю, а когда он осмелел, ему кажется, что он уже всё умеет, и через полгода-год может случиться большое количество неприятных историй на дороге. Появляется бравада, и частенько люди бьются. Но чем проще машина, тем лучше, особенно когда человек подержанную машину выбирает. На вторичном рынке навороченные серьёзные машины могут стоить наравне с бюджетными, а то и дешевле, потому что они в обслуживании сильно дороже, уязвимость их ввиду огромного количества электроники больше", — заключил эксперт.

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