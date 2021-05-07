МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. На рынке автомобилей в России существует дефицит некоторых моделей, поэтому с их покупкой необходимо поторопиться. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова члена совета директоров группы компаний "Оками" Олега Мосеева. Каждое четвертое продаваемое авто в России к 2035 году будет электрокаром

"Снижение цен вряд ли будет, потому что остается дефицит автомобилей. Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать его именно сейчас", — отметил он.

В свою очередь, в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отметили, что на сегодняшний день автокредиты имеют достаточно выгодные условия. Однако не стоит рассчитывать на особые акции от продавцов не стоит. "Сейчас из-за длительного дефицита покупка автомобиля проходит практически без привычных скидок. Но при этом повышение цен от производителей продолжится далее", — рассказали URA.RU в объединении.

Согласно информации "Эквифакс", в марте сумма выданных автокредитов в России выросла на 27% и достигла рекордных 77,9 миллиардов рублей. Количество ссуд на покупку автомобилей возросло на 19,3% (до 78 тысяч единиц).

Президент ассоциации Владимир Моженков объяснил причины роста числа кредитов. "Ценники стали расти на все автомобили, и люди понимают, что это продолжится", — сказал президент ассоциации корреспонденту URA.RU. Также он связал тенденцию с отложенным спросом во время пандемии и растущим уровнем инфляции. Специалист подчеркнул, что на данный момент условия кредитования достаточно выгодны.

"Сейчас существует мировая тенденция на покупку авто в кредит, — считает партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто. — На долю кредитных автомобилей в США приходится 90%, в Европе больше 80%, в России же этот показатель составляет около 50%". Моржаретто объяснил рост числа таких займов тем, что они позволяют приобрести машину прямо сейчас. "Многие берут кредиты больше, чем могут себе позволить", — объяснил он.