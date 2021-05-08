СМИ рассказало, что делать при заправке машины плохим топливом
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Российская газета" рассказала, что делать, если автомобиль заправили некачественным топливом.
При следовании по новому маршруту, повышается риск "попасть" на плохое топливо. Такая заправка может привести к недешевому ремонту, однако если быстро принять меры, есть вероятность избежать проблем.
КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАПРАВКИ ПЛОХИМ БЕНЗИНОМ
- Стоит выбирать известные бренды АЗС, так как крупные сети, как правило, заботятся о репутации
- Обращать внимание на внешний вид и техоснащение заправки. В случае сомнений, лучше проехать дальше
- Заливать только топливо, рекомендованное производителем для конкретной модели автомобиля
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПРАВКЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ
- Остановиться, поскольку продолжать движение в таких случаях опасно для двигателя
- Вызвать эвакуатор или буксир до сервиса
- Если позволяет конструкция автомобиля, слить плохое топливо и заправиться из канистры, при ее наличии
Сообщается, что на старых машинах можно слить бензин с помощью шланга или резиновой груши. Помимо этого, на некоторых моделях предусмотрена возможность слить горючее через пробку, расположенную на дне бака.
После заправки некачественным топливом, нужно заменить топливный фильтр, а также промыть бак. Желательно промыть топливную систему и поменять свечи.
Как пишет издание, качество топлива можно определить на глаз. Хорошее горючее быстро испаряется, не оставляя грязных и жирных следов. При попадании плохого топлива в систему автомобиля, двигатель может "троить", начинаются нетипичные вибрации, появляется черный выхлоп.
https://1prime.ru/auto/20210508/833624220.html