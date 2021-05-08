МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. "Российская газета" рассказала, что делать, если автомобиль заправили некачественным топливом.

При следовании по новому маршруту, повышается риск "попасть" на плохое топливо. Такая заправка может привести к недешевому ремонту, однако если быстро принять меры, есть вероятность избежать проблем.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАПРАВКИ ПЛОХИМ БЕНЗИНОМ

Стоит выбирать известные бренды АЗС, так как крупные сети, как правило, заботятся о репутации

Обращать внимание на внешний вид и техоснащение заправки. В случае сомнений, лучше проехать дальше

Заливать только топливо, рекомендованное производителем для конкретной модели автомобиля

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПРАВКЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ

Остановиться, поскольку продолжать движение в таких случаях опасно для двигателя

Вызвать эвакуатор или буксир до сервиса

Если позволяет конструкция автомобиля, слить плохое топливо и заправиться из канистры, при ее наличии

Сообщается, что на старых машинах можно слить бензин с помощью шланга или резиновой груши. Помимо этого, на некоторых моделях предусмотрена возможность слить горючее через пробку, расположенную на дне бака.

После заправки некачественным топливом, нужно заменить топливный фильтр, а также промыть бак. Желательно промыть топливную систему и поменять свечи.

Как пишет издание, качество топлива можно определить на глаз. Хорошее горючее быстро испаряется, не оставляя грязных и жирных следов. При попадании плохого топлива в систему автомобиля, двигатель может "троить", начинаются нетипичные вибрации, появляется черный выхлоп. В России начала действовать новая формула расчета цены на бензин

Однако на новых машинах бывает сложно понять, что залито плохое топливо. Современные системы стабилизации корректируют зажигание и сглаживают детонацию, утверждает автоэксперт Александр Земсков.





Специалист обращает внимание, что поездку в сервис не стоит откладывать даже если на автомобиль проехал на плохом топливе небольшое расстояние. Уточняется, что продолжать путь в подобной ситуации можно только в экстренных случаях, когда нет возможности вызвать помощь. При этом такая поездка может вылиться в дорогой ремонт.





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