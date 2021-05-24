МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Снизить расходы на автомобиль можно за счет экономии на топливе, обязательном проведени регламентных работ, техническом обслуживании, а также регулярной проверке состояния давления в шинах. Но делать это нужно с умом, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников.

Пассажир московского метрополитена со смартфоном

Эксперт объяснил, как вас могут выследить через сайт знакомств

"Чтобы меньше расходовать топливо, езда должна быть максимально спокойной, без резких торможений и ускорений. Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе", — добавил эксперт.

Кроме того, важным является аккуратное вождение автомобиля: не попадать в аварии, не повреждать кузов и избегать затрат на последующий ремонт. "Плюсом к безаварийной езде станет, естественно, экономия на ОСАГО, потому что существуют понижающие коэффициенты, которые даются водителю, если он не попадал в аварии", — указал он.

Обязательным является и проведение регламентных работ, технического обслуживания. Нельзя доверять проведение техобслуживания организациям, которые не разбираются в этих процессах. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт рекомендует приезжать в официальный сервис, в котором проведут именно тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем.

"Это позволит избежать больших затрат на ремонт автомобиля в будущем", — сказал специалист.

По его словам, также необходимо регулярно следить за состоянием давления в шинах и поддерживать его на том уровне, которое рекомендует производитель. Низкое давление способно увеличить расход топлива и значительно ускорить процесс износа шин, высокое — усиливает ударную нагрузку на подвеску.

Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия

Эксперт рассказал, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль

"Чтобы избежать повреждений и серьезных затрат на ремонт, при приобретении запчастей и расходных материалов (моторных масел и т.д.) крайне важно обращать внимание на изготовителя и доверять только сертифицированным производителям. Приобретая неоригинальные запчасти, автовладелец рискует столкнуться с подделкой, которая очень быстро придет в негодность, и что самое плохое — контрафактная деталь может привести и к поломке автомобиля", — заключил эксперт.