МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Снизить расходы на автомобиль можно за счет экономии на топливе, обязательном проведени регламентных работ, техническом обслуживании, а также регулярной проверке состояния давления в шинах. Но делать это нужно с умом, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису и запасным частям одного из подразделений "Авилона" Константин Епанешников. Эксперт объяснил, как вас могут выследить через сайт знакомств

"Чтобы меньше расходовать топливо, езда должна быть максимально спокойной, без резких торможений и ускорений. Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе", — добавил эксперт.

Кроме того, важным является аккуратное вождение автомобиля: не попадать в аварии, не повреждать кузов и избегать затрат на последующий ремонт. "Плюсом к безаварийной езде станет, естественно, экономия на ОСАГО, потому что существуют понижающие коэффициенты, которые даются водителю, если он не попадал в аварии", — указал он.

Обязательным является и проведение регламентных работ, технического обслуживания. Нельзя доверять проведение техобслуживания организациям, которые не разбираются в этих процессах. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт рекомендует приезжать в официальный сервис, в котором проведут именно тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем.

"Это позволит избежать больших затрат на ремонт автомобиля в будущем", — сказал специалист.

По его словам, также необходимо регулярно следить за состоянием давления в шинах и поддерживать его на том уровне, которое рекомендует производитель. Низкое давление способно увеличить расход топлива и значительно ускорить процесс износа шин, высокое — усиливает ударную нагрузку на подвеску. Эксперт рассказал, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль

"Чтобы избежать повреждений и серьезных затрат на ремонт, при приобретении запчастей и расходных материалов (моторных масел и т.д.) крайне важно обращать внимание на изготовителя и доверять только сертифицированным производителям. Приобретая неоригинальные запчасти, автовладелец рискует столкнуться с подделкой, которая очень быстро придет в негодность, и что самое плохое — контрафактная деталь может привести и к поломке автомобиля", — заключил эксперт.