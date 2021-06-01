МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российские водители придумывают новые лазейки в законодательстве, чтобы избегать штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), пишет РИА Новости. Россияне потратили миллиарды рублей на жилье в Турции

В частности, автовладельцы снимают машины с учета ГИБДД, а после регистрируют их на фирмы-однодневки. Еще один способ сэкономить — поддельные договора купли-продажи.

Отмечается, что такое мошенничество может обернуться ДТП.

"Сначала зарегистрирует авто на себя [водитель]. После заключает фиктивный договор купли-продажи со знакомым. В ГИБДД заявляет, что машину продал, а госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства якобы принесет новый владелец. В результате автомобиль оказывается бесхозным: его нет в базах ГИБДД и департамента транспорта Москвы", — пишет агентство со ссылкой на автолюбителя.

Отмечается, что сотрудникам ГИБДД водитель может показывать старое СТС, они не проверяют, действителен ли документ.

Чтобы не платить штрафы и налоги, владельцы машин прибегают к регистрации транспортного средства на "фирмы-однодневки". При большом количестве накопившихся штрафов эту компанию ликвидируют, активы переписывают на другую, заранее созданную организацию.

Штрафы по наследству не переходят. Поэтому, чтобы избежать наказания, автомобилисты снимают номера со своих автомобилей. За это полагается штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав сроком от одного до трех месяцев. Но такие водители часто обманывают сотрудников ГИБДД и говорят, что купили машину на днях.