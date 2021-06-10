МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.

МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, заявил ранее РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Это был бы совершенно логичный шаг, и я благодарен МВД за такое доверие россиянам. Мы должны друг другу доверять», — сказал он РИА Новости.

По словам Башкина, российские автомобилисты готовы к такому нововведению. «Конечно, каждый из нас заинтересован в исправности собственного автомобиля. Кроме того, не стоит забывать, что при операциях с машиной, продаже или наследовании, все равно нужна техкарта», — напомнил сенатор.

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