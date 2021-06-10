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Совет Федерации оценил предложение МВД о добровольном техосмотре
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Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр... ПРАЙМ, 10.06.2021
совет федерации, мвд, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Предложение МВД сделать техосмотр добровольным необходимо поддержать не только из-за его целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.
МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, заявил ранее РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
«Это был бы совершенно логичный шаг, и я благодарен МВД за такое доверие россиянам. Мы должны друг другу доверять», — сказал он РИА Новости.
По словам Башкина, российские автомобилисты готовы к такому нововведению. «Конечно, каждый из нас заинтересован в исправности собственного автомобиля. Кроме того, не стоит забывать, что при операциях с машиной, продаже или наследовании, все равно нужна техкарта», — напомнил сенатор.
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