МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может запустить простаивающие из-за дефицита автоэлектроники сборочные линии по производству Lada Granta и Lada Niva Legend уже 11 июня, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. Названы санкции для неплательщиков автомобильных штрафов

"Существует вероятность перезапуска линии 3 (Niva Legend) и линии 5 (Granta) раньше запланированных сроков — в пятницу, 11 июня. Окончательно решение будет принято сегодня до конца дня", — сказал он.

Ранее "АвтоВАЗ" планировал приостановить эти сборочные линии в связи с нехваткой электронных компонентов с 7 по 11 июня и возобновить производство 15 июня.

"Необходимые для производства компоненты уже находятся в пути, и мы надеемся, что они прибудут на завод в необходимые сроки", — добавил представитель автоконцерна.

Как уточнил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, "АвтоВАЗ" не понесет ущерба от частичной приостановки производства из-за дефицита автоэлектроники: в период вынужденного простоя предприятие переориентировалось и провело профилактические технические работы, поэтому летом будет работать в без приостановок на них.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

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