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В ГИБДД рассказали о схеме уклонения от уплаты штрафов
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В ГИБДД рассказали о водителях, ездящих по документам умерших родственников, сообщили РИА Новости. Таким образом автомобилисты уклоняются от уплаты штрафов и налогов. "Выявление... ПРАЙМ, 12.06.2021
штрафы, гибдд, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. В ГИБДД рассказали о водителях, ездящих по документам умерших родственников, сообщили РИА Новости. Таким образом автомобилисты уклоняются от уплаты штрафов и налогов.
"Выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фото-видеофиксации нарушений ПДД", — предупредила полиция.
Согласно закону, после смерти собственника родственники обязаны обратиться в местный отдел ГИБДД и заново зарегистрировать автомобиль. В противном случае гражданину грозит аннулирование документов на машину, изъятие номера и штраф в 800 рублей.
Автомобилист обязан перерегистрировать автомобиль в течение 10 дней с момента получения документа о праве на наследование машины.
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