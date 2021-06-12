МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. В ГИБДД рассказали о водителях, ездящих по документам умерших родственников, сообщили РИА Новости. Таким образом автомобилисты уклоняются от уплаты штрафов и налогов. "АвтоВАЗ" оценил риск приостановки производства

"Выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фото-видеофиксации нарушений ПДД", — предупредила полиция.

Согласно закону, после смерти собственника родственники обязаны обратиться в местный отдел ГИБДД и заново зарегистрировать автомобиль. В противном случае гражданину грозит аннулирование документов на машину, изъятие номера и штраф в 800 рублей.

Автомобилист обязан перерегистрировать автомобиль в течение 10 дней с момента получения документа о праве на наследование машины.

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