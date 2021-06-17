МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Один из штрафов за парковку, утверждение которого стоит ждать в ближайшее время и лучше анонсировать его заранее — это штраф за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники — скорой помощи, пожарных машин, МЧС, полиции. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. В ГИБДД рассказали о необычных попытках списать на экзамене на права

"На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. При этом нужно понимать, что далеко не все дворы вообще обладают местом для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей", — отмечает эксперт.

По его словам, "письмо счастья" за парковку с нарушением разметки представляется "очень неочевидным".

"Это происходит в тех случаях, когда водители стараются влезть в слоты, в которых почти не остается места и не могут соблюсти разметку. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Схожий кейс — это парковка на островках безопасности на дорогах. Останавливаться на них можно только в случае крайней необходимости. За такое нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 500 рублей", — подчеркивает Уткин.

Один из наиболее "свежих" штрафов, с которым стали сталкиваться водители — это штраф за оставленные на платных парковках автомобили в зоне действия знака "Остановка запрещена" с табличкой, обозначающей такси. При этом, если водитель не увидел этот знак, то помимо штрафа по КоАП размером в три тысячи рублей машину могут еще и эвакуировать, указывает специалист. Такие случаи становятся все более частым поводом для судебных разбирательств, поскольку знаки расположены так, что далеко не всегда ясно, где оставлять машину разрешено, а где — нет. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в два раза

Москвичам все чаще стали приходить штрафы за автомобили, оставленные под знаками "парковка для резидентов" даже несмотря на то, что водитель и его авто приписаны к микрорайону остановки. Штраф за такое нарушение — 2500 рублей, и он тоже стал частым явлениям в судебных заседаниях.

"За парковку на территории по краям выездов со двора также распространяется взыскание в размере 3 тысяч рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 2 тысяч — для остальных регионов. Кроме этого, также можно нарваться и на эвакуацию автомобиля", — заключил юрист.