МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину до 10 сентября предоставить "Камазу" субсидии на проект по развитию модельного ряда, сообщили в пресс-службе кабмина. "АвтоВАЗ" планирует начать производство дорогих автомобилей

Соответствующее поручение премьер дал по итогам своей поездки в Набережные Челны, которая состоялась 3 июня. Тогда во время посещения завода "Камаз" он пообщался с рабочими и провёл совещание, посвящённое вопросам развития предприятия.

"Отмечается, что на реализацию планов по развитию "Камаза" следует предусмотреть дополнительное финансирование. Для этого Минпромторгу и Минфину поручено до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета", — говорится в сообщении правительства.

Как напомнили в пресс-службе кабмина, директор предприятия на совещании с Мишустиным заявил, что инвестиции планируют направить на увеличение производства моторов, мостов и колёсных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков.

Кроме того, по поручению премьера, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 24 июня рассмотреть варианты включения предложений "Камаза" в перечень новых инициатив социально-экономического развития, который готовит правительство.