МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Тема видеорегистраторов в автомобилях всплывает в СМИ в различных ракурсах. С одной стороны, утверждается, что без "регистраторов" вскоре вовсе нельзя будет эксплуатировать транспортное средство. Другие источники, напротив, свидетельствуют о том, что за размещение видеорегистратора предусмотрен штраф. На практике штрафные санкции как за отсутствие, так и за наличие видеорегистратора отсутствуют. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора, по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст.12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность. Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла", — отмечает юрист.

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"Принимайте решение об установке или не установке видеорегистратора, исходя из собственных потребностей и умозаключений и не ориентируйтесь на пространные рассуждения на данную тему, так как закон не регламентирует действия в данной ситуации, ничего не предписывает и ничего не запрещает, оставляя принятие решения на усмотрение водителя или собственника автомобиля", — заключил Миронов.



