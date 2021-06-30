МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Суть услуги "автомобиль по подписке" в долгосрочной аренде авто и отличается от каршеринга тем, что он эксплуатируется только одним водителем. В то же время в отличие от лизинга автомобиль по подписке никогда не станет собственностью арендатора, то есть тем активом, который в случае необходимости можно продать. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

"Преимущества услуги подписки на автомобиль заключаются в том, что подписчик не тратится на содержание авто: шиномонтаж, оформление страховки, уплата транспортного налога – все это уже включено в стоимость ежемесячной оплаты", — отмечает эксперт.

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"Подписка не выгоднее владения автомобилем, так как в стоимость аренды включаются все затраты на содержание и амортизация автомобиля", — поясняет Мигаль.

Например, покупка Hyundai Creta 2021 года выпуска обойдется в среднем 1,64 млн рублей. Если прибавить вложения в ОСАГО (около 9 379 рублей), КАСКО (32 270 рублей), два технических осмотра после пробега в 15 тысяч и 30 тысяч километров (30,5 тысяч), транспортный налог, приобретение комплекта зимней резины и другие траты, то общая сумма расходов составит еще примерно 196 тысяч рублей. Если брать аналогичный автомобиль на год, по подписке придется заплатить около 442,8 тысяч рублей.

Но в любом случае клиент сам вправе выбирать, что ему выгоднее и удобнее, заключил специалист.