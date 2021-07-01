2021-07-01T13:12:00+03:00
2021-07-01T13:17:20+03:00
2021-07-01T13:12:00+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210701/834084496.html
В России могут увеличить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава Госавтоинспекции РФ Михаил... ПРАЙМ, 01.07.2021
скорость, автомобили, гибдд, дороги, новости, бизнес, транспорт, авто
https://1prime.ru/images/83408/44/834084404.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83408/44/834084404.jpg
https://1prime.ru/images/83408/44/834084403.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83408/44/834084403.jpg
https://1prime.ru/images/83408/43/834084391.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83408/43/834084391.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
"Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно… Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела", — сказал он.