МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ГИБДД рассматривает возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги, рассказал журналистам глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

"Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно… Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела", — сказал он.