2021-07-02T20:08:44+03:00
2021-07-02T20:08:44+03:00
2021-07-02T20:08:44+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210702/834100674.html
Контроль над дорожными камерами передадут правительству
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Совете Федерации разработан и готовится к внесению в Госдуму законопроект, передающий правительству полномочия по установке требований к фиксирующим нарушения ПДД видеокамерам и... ПРАЙМ, 02.07.2021
камеры, пдд, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83410/06/834100643.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83410/06/834100643.jpg
https://1prime.ru/images/83410/06/834100642.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83410/06/834100642.jpg
https://1prime.ru/images/83410/06/834100635.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83410/06/834100635.jpg
https://1prime.ru/auto/20210701/834081508.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В Совете Федерации разработан и готовится к внесению в Госдуму законопроект, передающий правительству полномочия по установке требований к фиксирующим нарушения ПДД видеокамерам и порядку их размещения, сообщил РИА Новости один из авторов, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
"Законопроект наделяет правительство полномочиями по установлению требований к используемым для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе к установленному на них специализированному программному обеспечению; требований к материалам фото- и киносъемки, видеозаписи, полученным с использованием указанных средств; порядка применения для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения названных специальных технических средств, в том числе требований к их размещению и информированию о местах их размещения, их обозначению, в том числе дорожными знаками и дорожной разметкой", — сказал Клишас.
Читайте также:
Водителям назвали нарушения, за которые их не станут штрафовать