МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В Совете Федерации разработан и готовится к внесению в Госдуму законопроект, передающий правительству полномочия по установке требований к фиксирующим нарушения ПДД видеокамерам и порядку их размещения, сообщил РИА Новости один из авторов, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. В России подорожали автомобили Lada

"Законопроект наделяет правительство полномочиями по установлению требований к используемым для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе к установленному на них специализированному программному обеспечению; требований к материалам фото- и киносъемки, видеозаписи, полученным с использованием указанных средств; порядка применения для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения названных специальных технических средств, в том числе требований к их размещению и информированию о местах их размещения, их обозначению, в том числе дорожными знаками и дорожной разметкой", — сказал Клишас.

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