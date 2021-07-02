МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ранее упоминалось, что с 1 июня автомобилистов ждут штрафы за вождение автомобиля летом на зимней резине, однако этого не случилось. Никаких законов принято так и не было. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

"Если бы документ был утвержден постановлением правительства, то за передвижение на шипованных шинах с 1 июня стали бы наказывать штрафом в размере 500 рублей", — добавил он.

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Законопроект предлагал закрепить состав правил, которые должны содержать:

— допустимые массу, нагрузку на ось, нагрузку на группу осей и габариты транспортного средства;

— требования к организации движения по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

— порядок выдачи специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

— порядок создания и ведения Федерального реестра спецразрешений на движение по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

— порядок возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;

— порядок определения размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

Термины "тяжеловесное транспортное средство" и "крупногабаритное транспортное средство" должны были быть приведены в соответствие с положениями статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.

Пункт 3 части 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ дополнялся уточнением, что наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства требуется только в случае перевозки опасных грузов.

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По мнению Минтранса, принятие законопроекта будет способствовать систематизации вопросов, связанных с движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по российским автодорогам. Однако законопроект не был внесен в Госдуму, отмечает юрист.

Также в КоАП хотели внести ст. 16.10 "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств". Согласно законопроекту, оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

По словам Редина, в Минюсте определили приблизительное определение разукомплектованных автомобилей. Это "транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака и/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство".

"Уточнений о том, что считать "брошенными" автомобилями на момент рассмотрения проекта, предложено не было. Изменения также не были узаконены", — заключил юрист.