МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. На наших дорогах слишком много водителей, которые ведут себя непрофессионально и агрессивно, нарушая при этом правила дорожного движения, в особенности, скоростной режим. Это очень часто становится причиной аварий или создания аварийных ситуаций. И мы постоянно призываем водителей не просто соблюдать правила дорожного движения, но и быть вежливыми по отношению к другим участникам дорожного движения. Вместе с тем, могут возникать ситуации, когда избыточная вежливость может также привести к авариям, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Например, автомобиль двигается по дороге, на которой не предусмотрен пешеходный переход. Тем не менее, находится человек, которому надо преодолеть дорожное полотно именно в этом месте. Он делает шаг в сторону дороги, и водитель с высокой социальной ответственностью решает остановиться, чтобы человек перешёл дорогу. Однако он не учитывает того, что двигающиеся за ним автомобили не ожидают подобных действий с его стороны. В результате происходит ДТП, в котором может пострадать и пешеход", — отмечает специалист.

Фактически, в этой ситуации водитель становится соучастником совершения нарушения ПДД со стороны пешехода, обеспечив для него комфортные условия.

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Отдельный разговор — это соблюдение скоростного режима. Он не просто должен соответствовать ПДД, но и должен "находиться в гармонии с общей логикой дорожного движения". И если там, где можно двигаться со скоростью 90 километров в час, появляется автомобиль, скорость которого составляет 30, то для остальных водителей он превращается "практически в неподвижную помеху, от которой нужно уворачиваться".

Такая вежливость, по словам Васильева, скорее, является проявлением неуверенности при управлении машиной, которая возникает от недостатка мастерства и опыта.

Поэтому вежливость на дороге должна подкрепляться высоким уровнем водительских навыков. Это означает, что пилот не просто хорошо управляет автомобилем, но и понимает логику развития дорожной ситуации и оценивает реакцию остальных на его действия.

"Так что вежливость за рулем — это способность, не создавая проблем для других, гармонично вписываться в дорожный поток", — подытожил автомобильный эксперт.