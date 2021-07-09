МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) улучшила свой прогноз по росту российского авторынка, ожидает увеличения продаж новых легковых и легких коммерческих машин в РФ в 2021 году на 5-7%, сообщили РИА Новости в РОАД. "АвтоВАЗ" прогнозирует значительный рост российского авторынка

"Мы прогнозируем рост продаж на 5-7% при неухудшении экономических условий", — отметили в ассоциации.

В начале года в РОАД полагали, что рост авторынка составит 3-5%.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) также улучшила свой прогноз по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2021 году с 2,1% до 9,8% — до 1,756 миллиона штук. В целом, по данным ассоциации, в первом полугодии российский авторынок показал рост на 36,9% к аналогичному периоду 2020 года, и 28,7% — к "доковидному" 2019 году. Так, в общей сложности было продано 870,7 тысяч автомобилей.

Кроме того свой прогноз обновил "АвтоВАЗ". Теперь крупнейший российский автопроизводитель ожидает роста рынка в 2021 году более чем на 12% (ранее прогнозировал на 6,3%), до свыше 1,8 миллиона проданных машин.

По данным АЕБ, в 2020 году в России было продано почти 1,6 миллиона новых легковых машин и LCV.

Ранее концерн Kia также предсказал рост продаж машин в России