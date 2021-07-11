МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Автокредитование в России может увеличиться в пределах 50%, сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителей БКИ и российских банков. Увеличению будет способствовать рост потребительского спроса. Возьмутся всерьез. Что будет с техосмотром без связки с ОСАГО

Расширение рынка автокредитования до рекордных значений прогнозирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович. В случае сохранения нынешних темпов количество займов этого года может превысить показатель 2019-го на 20-30%, а объемы — на 50%, однако прогноз крайне зависим от жесткости коронавирусных мер, принятых властями, замечает эксперт.

Вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий считает, что сегмент автозаймов должен продемонстрировать значительный рост за счет ожидаемого продления программы льготного автокредитования, приостановленной в середине февраля.

Однако гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин и руководитель "Росбанк Авто" Наталья Русова ждут лишь незначительного прироста в пределах 10%, а директор департамента розничных продуктов РНКБ Виталий Костюкевич и вовсе прогнозирует сокращение рынка на 10-15% к прошлому году из-за отсутствия господдержки и снижения спроса.