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Эксперты ждут скорый бум российского автокредитования
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Автокредитование в России может увеличиться в пределах 50%, сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителей БКИ и российских банков. Увеличению будет способствовать рост... ПРАЙМ, 11.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Автокредитование в России может увеличиться в пределах 50%, сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителей БКИ и российских банков. Увеличению будет способствовать рост потребительского спроса.
Расширение рынка автокредитования до рекордных значений прогнозирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович. В случае сохранения нынешних темпов количество займов этого года может превысить показатель 2019-го на 20-30%, а объемы — на 50%, однако прогноз крайне зависим от жесткости коронавирусных мер, принятых властями, замечает эксперт.
Вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий считает, что сегмент автозаймов должен продемонстрировать значительный рост за счет ожидаемого продления программы льготного автокредитования, приостановленной в середине февраля.
Однако гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин и руководитель "Росбанк Авто" Наталья Русова ждут лишь незначительного прироста в пределах 10%, а директор департамента розничных продуктов РНКБ Виталий Костюкевич и вовсе прогнозирует сокращение рынка на 10-15% к прошлому году из-за отсутствия господдержки и снижения спроса.