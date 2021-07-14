2021-07-14T10:43:17+03:00
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Обычным автомобилям предсказали забвение
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Обычные автомобили, оснащенные двигателями внутреннего сгорания (ДВС), уже в ближайшем будущем отойдут на второй план на фоне роста популярности электрокаров, пишет Financial... ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Обычные автомобили, оснащенные двигателями внутреннего сгорания (ДВС), уже в ближайшем будущем отойдут на второй план на фоне роста популярности электрокаров, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя подразделения разработок и электрической мобильности Volkswagen Томаса Ульбриха.
По его мнению, уже к 2025 году электромобили обойдут про прибыльности машины с ДВС. Это произойдет на фоне жесткого контроля разных стран за выбросами (евро-7). Это приведет к забвению традиционных машин.
Ульрих также напомнил, что новые стандарты начнут действовать как раз с 2025 года. В соответствии с этими правилами, должно произойти снижение выбросов CO в 10 раз, а окислов азота — в два раза даже по сравнению с очень жестким стандартом евро-6.
Для машин на бензине нужны будут слишком дорогие комплектующие, чтобы достичь таких показателей, отмечает издание.