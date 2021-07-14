МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Обычные автомобили, оснащенные двигателями внутреннего сгорания (ДВС), уже в ближайшем будущем отойдут на второй план на фоне роста популярности электрокаров, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя подразделения разработок и электрической мобильности Volkswagen Томаса Ульбриха. Американской экономике предрекли удар силой "в тонну кирпичей"

По его мнению, уже к 2025 году электромобили обойдут про прибыльности машины с ДВС. Это произойдет на фоне жесткого контроля разных стран за выбросами (евро-7). Это приведет к забвению традиционных машин.

Ульрих также напомнил, что новые стандарты начнут действовать как раз с 2025 года. В соответствии с этими правилами, должно произойти снижение выбросов CO в 10 раз, а окислов азота — в два раза даже по сравнению с очень жестким стандартом евро-6.

Для машин на бензине нужны будут слишком дорогие комплектующие, чтобы достичь таких показателей, отмечает издание.