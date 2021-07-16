МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российские банки в прошлом месяце начали чаще отказывать покупателям автомобилей в кредитовании такой покупки, пишет РБК со ссылкой на НБКИ.

В июне 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты составил только 36,9%: в последний раз ниже этого уровня показатель был в разгар действия антикоронавирусных ограничений — в апреле и мае 2020 года — 27,1 и 30,7% соответственно.

За месяц уровень одобрения заявок на автокредиты сократился на 2,3 процентного пункта.

Среди причин:

третья волна пандемии,

рост запросов на займы для подержанных авто на фоне дефицита новых машин.



"Последний раз доля удовлетворенных заявок на автокредиты росла в апреле 2021 года, когда она достигла 42%, но уже в мае снизилась до 39,2%. Расчеты НБКИ охватывают период с осени 2017 года. Суммарный же уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты планомерно растет, в июне 2021 года он составил 39,8%", — пишет издание.

Однако из всех типов заявок такая тенденция прослеживается только в запросах на потребительские кредиты, где уровень удобрения в июне вырос до 36,2%.

Доля удовлетворенных заявок на ипотечное кредитование также падает.