МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Канадская компания Daymak, которая выпускает электроскутеры, хочет собрать к 2023 году самоуправляемый электромобиль под названием Spiritus, спосбный майнить криптовалюту во время подзарядки, пишет Wired.

Ford запустит беспилотные такси

По словам гендиректора фирмы Альдо Байоччи, к моменту выпуска электрокара криптовалюта станет ходовым средством для расчётов.

"Ко времени его выпуска все будут платить криптовалютой, и мы строим электромобили с учётом этого", — цитирует издание Байоччи.

По данным его компании, объём предварительных заказов на Spiritus превысил уже 350 миллионов долларов. При этом оплата принимается в том числе и в криптовалютах: в биткоинах, Etherium и даже в Dogecoin.

Читайте также: Эксперт разъяснил, когда вашу машину пора продавать