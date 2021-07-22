В Канаде разрабатывают электромобиль, способный майнить криптовалюту
Канадская компания Daymak планирует выпустить электрокар, который будет майнить криптовалюту
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Канадская компания Daymak, которая выпускает электроскутеры, хочет собрать к 2023 году самоуправляемый электромобиль под названием Spiritus, спосбный майнить криптовалюту во время подзарядки, пишет Wired.
Разработчики готовят специальное программное обеспечение, позволяющее максимально упростить процесс майнинга. Предполагается, что расход энергии на добычу крипты буду компенсировать солнечные батареи на крыше.
По словам гендиректора фирмы Альдо Байоччи, к моменту выпуска электрокара криптовалюта станет ходовым средством для расчётов.
"Ко времени его выпуска все будут платить криптовалютой, и мы строим электромобили с учётом этого", — цитирует издание Байоччи.